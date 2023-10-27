Самарская область представила концепцию Всероссийского молодёжного форума «iВолга» - 2024

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Концепцию проведения форума в 2024 году экспертам представила команда региона во главе с врио замминистра образования и науки Самарской области Сергеем Бурцевым.



Директор форума Кристина Гнатюк напомнила историю iВолги, которая зародилась в 2013 году, когда по поручению Президента Владимира Владимировича Путина форум впервые прошёл в Самарской области. На протяжении 11 лет iВолга стремительно развивалась, фактически перешагнула окружной уровень и стала Всероссийским. Каждый год на самарской земле собираются тысячи участников со всей страны.



«Поэтому в этом году мы приняли решение подать форум на конкурс именно Всероссийского уровня», - подчеркнул Сергей Бурцев.



Планируется, что 7 ключевых направлений и спецтрек будут объединены темой организации событий со смыслом. А продуктом форума станет виртуальный помощник организатора событий со смыслом. Ещё одно нововведение - формирование корпуса амбассадоров iВолги в регионах.



В заключении Сергей Бурцев отметил: «Девиз iВолги: «Форум для тех, кто меняет мир!». Для нашего округа и региона «iВолга» давно перестала быть просто форумом, это действительно событие, которое меняет мир как его организаторов, которые с большой любовью его делают, так и мир участников, которые возвращаясь с Форума не только обретают друзей со всей страны, но и продолжают делать добрые дела, изменяя мир вокруг себя. Уверен, одной большой командой мы точно сможем больше», сообщает паблик Самарская область

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