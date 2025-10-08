Я нашел ошибку
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
Самарская область попала в топ-15 по количеству бронирований квартир в сентябре

8 октября 2025 11:32
141
Самарская область попала в топ-15 по количеству бронирований квартир в сентябре

В сентября в регионе стоимость аренды квартиры составляла 3 000 рублей в сутки, а предложение квартир выросло на 29% за год.

Технологическая платформа Авито Путешествия подвела итоги сентября 2025 года на рынке краткосрочной аренды жилья. В прошедшем месяце россияне чаще всего бронировали посуточные квартиры в Краснодарском крае (доля: 13%), Московской (10%) и Ленинградской областях (9%), Татарстане (5%) и Калининградской области (4%). Топ-15 представлен в таблице 1. 

Предложение посуточных квартир год к году выросло на 23%. Среди самых популярных регионов сильнее всего по сравнению с сентябрем 2025 года выбор увеличился в Калининградской и Волгоградской областях (+34% в каждом), Нижегородской (+33%), Московской (+31%), Свердловской (+30%) и Самарской областях (+29%). Положительная динамика отмечалась во всех топ-15 регионах.

Среди них дешевле всего снять квартиру на сутки в отчетном месяце стоило в Тюменской (2800 рублей), Самарской и Воронежской областях (по 3000 рублей), Новосибирской области (3100 рублей), Воронежской и Ростовской областях, а также в Дагестане (3200 рублей). 

В сегменте посуточной аренды загородного жилья самыми популярными направлениями сентября 2025 года стали Краснодарский край и Карелия (по 14% от всех бронирований), Московская область и Республика Алтай (по 5%), Ленинградская область и Дагестан (по 4%). Чтобы продлить лето, в целом россияне забронировали на 22% загородных объектов больше, чем в том же месяце прошлого года. Самая заметная динамика среди топ-15 регионов по популярности отмечалась в Республике Алтай (в 2 раза больше бронирований), Ростовской области (+51%), Дагестане (+43%), Калининградской области (+28%), Ставропольском (+27%) и Краснодарском краях (+21%).

Предложение загородных объектов год к году в целом по стране выросло на 29%. В Московской области выбор увеличился на 47%, в Адыгее — на 46%, в Ставропольском крае — на 44%, в Ленинградской области и Карачаево-Черкесии — на 42% в каждом. 

Самые доступные цены среди топ-15 регионов по популярности в сентябре 2025 года были отмечены в Бурятии (4900 рублей в сутки в среднем), Дагестане (6000 рублей), Ставропольском крае (6400 рублей), Республике Алтай (6600 рублей), Краснодарском крае (7400 рублей) и Ростовской области (7600 рублей).

Наиболее активными путешественниками в сентябре 2025 года стали жители Москвы и Подмосковья с долей 16% от всех забронировавших жилье туристов, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (по 3%). 

