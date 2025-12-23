Я нашел ошибку
Главные новости:
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Самарская область показала лучшую динамику в России по росту эффективности системы управления НТР

130
Самарская область показала лучшую динамику в России по росту эффективности системы управления НТР

Самарская область показала значительный прогресс в рейтинге индекса зрелости системы управления научно-технологическим развитием (НТР) среди регионов Российской Федерации. В 2025 году регион занял 15-е место, улучшив свою позицию сразу на 36 пунктов относительно предыдущего периода. Такой скачок стал наибольшим среди всех субъектов РФ.

Оценка зрелости системы управления НТР включает пять ключевых направлений: формирование эффективной структуры управления процессом НТР в регионе; повышение квалификации и эффективность управленческих команд, занимающихся научными проектами; качественный отбор научных исследований и разработок, соответствующих потребностям региона; подготовка квалифицированных кадров для реализации проектов НТР; организация мероприятий по продвижению науки и инноваций в регионе.

«Расширение показателей оценки позволило учесть реализуемые меры правительства в области содействия получению и внедрению результатов исследовательской деятельности в реальный сектор экономики. Отдельно был отмечен передовой опыт по созданию региональных инженерных школ в интересах холдингов федерального значения», - рассказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Напомним, что в рейтинге научно-технологического развития, который ежегодно составляет Министерство науки и высшего образования РФ, Самарская область вновь заняла 10 место в стране.

Правительство региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым уделяет росту финансирования научных исследований и технологических разработок, а также увеличению объема бюджетных ресурсов, направленных на поддержку науки.

В большую системную работу по технологическому развитию вовлечены ведущие вузы региона, которые реализуют собственные прорывные проекты. Для развития бизнеса в этом направлении по инициативе главы региона создан Фонд поддержки технологического предпринимательства. Центральным звеном этой работы является технопарк «Жигулевская долина», резидентами которого сегодня являются 326 компаний и стартапов.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

В центре внимания
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
109
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
124
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
243
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
191
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
384
