Я нашел ошибку
Главные новости:
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
Больше половины жителей Самары не удовлетворены своим отпуском
Больше половины жителей Самары не удовлетворены своим отпуском
Потенциально опасный астероид диаметром 960 м приблизится к Земле 23 августа
Потенциально опасный астероид диаметром 960 м приблизится к Земле 23 августа
Минпросвещения призвали организовать в колледжах подготовку водителей большегрузов
Минпросвещения призвали организовать в колледжах подготовку водителей большегрузов
В Самарской области сельхозпроизводители убрали уже 44% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур
В Самарской области сельхозпроизводители убрали уже 44% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур
Самарская область поборется за звание Столицы изобретательства России – 2024
Самарская область поборется за звание Столицы изобретательства России – 2024
8 августа отмечается Международный день кошек
8 августа отмечается Международный день кошек
29 медалей завоевали спортсмены Самарской области на летних играх сурдлимпийцев
29 медалей завоевали спортсмены Самарской области на летних играх сурдлимпийцев
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.57
1.76
EUR 106.05
2.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область поборется за звание Столицы изобретательства России – 2024

8 августа 2023 18:27
123
Самарская область поборется за звание Столицы изобретательства России – 2024

Самарская область примет участие во Всероссийском конкурсе «Столица изобретательства России – 2024», организованном Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР) совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

При получении статуса «Столица изобретательства России» перед Самарской областью будут открыты новые возможности для инновационно-технологического развития в различных направлениях науки по региону и стране в целом.

Статус «Столица изобретательства России» даёт право проведения ряда мероприятий по изобретательской тематике в течение года при участии ВОИР, Роспатента, Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, иных мероприятий федерального уровня в регионе.

Победитель конкурса получает возможность использовать символику «Столица изобретательства России» с момента объявления результатов конкурсного отбора; получать информационную, консультационную, организационную поддержку от Центрального совета ВОИР, Исполнительной дирекции ВОИР, Оргкомитета Конкурса.

В настоящее время готовится заявка для участия Самарской области в «Столице изобретательства России – 2024».
Статус присваивается региону на конкурсной основе, кандидат оценивается по одним из основных критериев: план мероприятий, охват вовлеченных участников (аудитории), объем финансирования мероприятий по тематике конкурса, информационная открытость и изобретательская активность.

В случае победы в конкуре Самарская область реализует множество мероприятий, конкурсов и событий направленных и на раскрытие потенциала молодых ученых, и на презентацию различных разработок, даже в формате стартапа, а также на создание института Уполномоченного при Губернаторе Самарской области по защите прав изобретателей и рационализаторов. Столь разносторонняя, но в то же время объединенная одной темой, деятельность поможет развить изобретательство и рационализаторство в Самарском регионе.

Итоговыми эффектами должны стать: рост патентной активности в регионе и ускоренное развитие регионального рынка интеллектуальной собственности.

Самарская область – регион с серьезной научной базой и колоссальным интеллектуальным потенциалом. Многие самарские изобретения не имеют аналогов не только в России, но и за рубежом. Приволжский Федеральный округ, в который входит Самарская область, находится на 2 месте по количеству выданных патентов.

«Важнейшая задача – решение всех аспектов достижения технологического суверенитета региона и страны в целом. Вы знаете, именно такая задача поставлена Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Актуальной задачей остается также выполнение целевых показателей нацпроекта «Наука и университеты», но они все у нас укладываются в решение главных задач – подготовка кадров, современные разработки и их внедрение. Уверен, что в Самарской области есть все для того, чтобы стать мощнейшим центром столичного уровня научно-технологических разработок», – подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее на заседании Совета ректоров вузов.

Развитию и поддержке научного потенциала в Самарской области уделяется большое внимание. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова создан один из ведущих научно-образовательных центров - «Инженерия будущего». Он объединяет научные и образовательные организации с компаниями реального сектора экономики. Цель НОЦ - достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии. Сейчас «Инженерия будущего» объединяет 6 регионов страны.

Еще одной точкой притяжения для талантливой молодежи со всей страны, научного сообщества станет межвузовский кампус, который планируют построить в регионе.

Строительство межвузовских кампусов ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект межвузовского кампуса Самарской области был признан одним из лучших в стране – на его реализацию регион получит софинансирование из федерального бюджета. Это стало возможным благодаря системной работе областного правительства и личному участию главы региона.
Создание кампусов позволит вовлечь как можно больше талантливой молодежи в науку, повысить включенность профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере. Сегодня это крайне важно для обеспечения технологического суверенитета страны.

Для развития образовательной, научной и творческой деятельности талантливых детей и молодежи, вовлечения их в решение социально-экономических задач Самарской области студенты, аспиранты и молодые ученые получают региональные меры поддержки. Ежегодно более 600 человек становятся получателями различных видов стипендий, денежных выплат, премий.

Для привлечения студентов, аспирантов и молодых ученых к выполнению научно-исследовательских работ в области гуманитарных, общественных, технических наук и естествознания проводится областной конкурс «Молодой ученый». По поручению главы региона в прошлом году были увеличены выплаты победителям областного конкурса «Молодой ученый». Теперь размер поощрений для студентов составляет 50 тысяч рублей, для аспирантов и соискателей – 100 тысяч рублей, для кандидатов – 150 тысяч рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
8 августа 2023  20:50
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
47
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
8 августа 2023  17:21
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
149
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
8 августа 2023  16:39
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
162
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
8 августа 2023  11:58
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
237
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
7 августа 2023  18:21
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
463
Весь список