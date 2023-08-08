Самарская область поборется за звание Столицы изобретательства России – 2024

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Самарская область примет участие во Всероссийском конкурсе «Столица изобретательства России – 2024», организованном Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР) совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).



При получении статуса «Столица изобретательства России» перед Самарской областью будут открыты новые возможности для инновационно-технологического развития в различных направлениях науки по региону и стране в целом.



Статус «Столица изобретательства России» даёт право проведения ряда мероприятий по изобретательской тематике в течение года при участии ВОИР, Роспатента, Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, иных мероприятий федерального уровня в регионе.



Победитель конкурса получает возможность использовать символику «Столица изобретательства России» с момента объявления результатов конкурсного отбора; получать информационную, консультационную, организационную поддержку от Центрального совета ВОИР, Исполнительной дирекции ВОИР, Оргкомитета Конкурса.



В настоящее время готовится заявка для участия Самарской области в «Столице изобретательства России – 2024».

Статус присваивается региону на конкурсной основе, кандидат оценивается по одним из основных критериев: план мероприятий, охват вовлеченных участников (аудитории), объем финансирования мероприятий по тематике конкурса, информационная открытость и изобретательская активность.



В случае победы в конкуре Самарская область реализует множество мероприятий, конкурсов и событий направленных и на раскрытие потенциала молодых ученых, и на презентацию различных разработок, даже в формате стартапа, а также на создание института Уполномоченного при Губернаторе Самарской области по защите прав изобретателей и рационализаторов. Столь разносторонняя, но в то же время объединенная одной темой, деятельность поможет развить изобретательство и рационализаторство в Самарском регионе.



Итоговыми эффектами должны стать: рост патентной активности в регионе и ускоренное развитие регионального рынка интеллектуальной собственности.



Самарская область – регион с серьезной научной базой и колоссальным интеллектуальным потенциалом. Многие самарские изобретения не имеют аналогов не только в России, но и за рубежом. Приволжский Федеральный округ, в который входит Самарская область, находится на 2 месте по количеству выданных патентов.



«Важнейшая задача – решение всех аспектов достижения технологического суверенитета региона и страны в целом. Вы знаете, именно такая задача поставлена Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Актуальной задачей остается также выполнение целевых показателей нацпроекта «Наука и университеты», но они все у нас укладываются в решение главных задач – подготовка кадров, современные разработки и их внедрение. Уверен, что в Самарской области есть все для того, чтобы стать мощнейшим центром столичного уровня научно-технологических разработок», – подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее на заседании Совета ректоров вузов.



Развитию и поддержке научного потенциала в Самарской области уделяется большое внимание. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова создан один из ведущих научно-образовательных центров - «Инженерия будущего». Он объединяет научные и образовательные организации с компаниями реального сектора экономики. Цель НОЦ - достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии. Сейчас «Инженерия будущего» объединяет 6 регионов страны.



Еще одной точкой притяжения для талантливой молодежи со всей страны, научного сообщества станет межвузовский кампус, который планируют построить в регионе.



Строительство межвузовских кампусов ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект межвузовского кампуса Самарской области был признан одним из лучших в стране – на его реализацию регион получит софинансирование из федерального бюджета. Это стало возможным благодаря системной работе областного правительства и личному участию главы региона.

Создание кампусов позволит вовлечь как можно больше талантливой молодежи в науку, повысить включенность профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере. Сегодня это крайне важно для обеспечения технологического суверенитета страны.



Для развития образовательной, научной и творческой деятельности талантливых детей и молодежи, вовлечения их в решение социально-экономических задач Самарской области студенты, аспиранты и молодые ученые получают региональные меры поддержки. Ежегодно более 600 человек становятся получателями различных видов стипендий, денежных выплат, премий.



Для привлечения студентов, аспирантов и молодых ученых к выполнению научно-исследовательских работ в области гуманитарных, общественных, технических наук и естествознания проводится областной конкурс «Молодой ученый». По поручению главы региона в прошлом году были увеличены выплаты победителям областного конкурса «Молодой ученый». Теперь размер поощрений для студентов составляет 50 тысяч рублей, для аспирантов и соискателей – 100 тысяч рублей, для кандидатов – 150 тысяч рублей.