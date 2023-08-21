Я нашел ошибку
Главные новости:
Вопросы строительства станции метро «Театральная» обсудили на совещании под руководством председателя областного Правительства  Виктора Кудряшова.
Строительство станции метро «Театральная» идет по графику
В понедельник, 21 августа, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в правительстве Самарской области.
Дмитрий Азаров поручил устранить замечания на подъездах к школам Самарской области
В России начнут производить иранские автомобили
В России начнут производить иранские автомобили
Одна из приоритетных задач нового образовательного центра – подготовка специалистов, необходимых городу и региону.
В Автозаводском районе Тольятти 1 сентября начнет работу новая крупнейшая школа Самарской области
В Московской области прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.
Ориентировщица из Самарской области Анна Дворянская выиграла Всероссийские соревнования
Триколор – один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны.
Самарская область отметит День флага Российской Федерации
Работы повысят качество и надежность теплоснабжения почти 300 объектов города, в том числе 222 многоквартирных домов и 22 социальных учреждений.
В Новокуйбышевске завершена перекладка участка теплосети по улице Белинского
Сулейман Пахомов - третий.
Тольяттинская спортсменка Анна Чернышева - первая на чемпионате России по каратэ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.4
-0.35
EUR 101.48
-0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область отметит День флага Российской Федерации

21 августа 2023 16:46
74
Триколор – один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны.

Триколор – один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны.

22 августа жители и гости Тольятти на Набережной мечты развернут самый большой флаг России. Начало мероприятия в 17.30. В программе акции «Флаг России на набережной мечты»:
- Разворачивание рекордно большого флага России ,
- Тематическая программа «Вместе мы - Россия!»: напишем письма военнослужащим - участникам СВО, сплетем маскировочную сеть и прикоснемся к истории России на выставке техники военно - исторического клуба «Патриоты»,
- Выступление заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Войтенко и творческих коллективов Самарской области.

Молодёжь Самарской области примет участие в автопробеге «Zа Флаг!». Автоколонна, более чем из 25 машин, украшенных флагами России, Самарской области и другими символами Отечества отправится от Московского шоссе по направлению выезда из города по трассе М5 «Урал» до арт-объекта «Цвета России».

 С 17.00 до 19.00 в областном центре активисты молодёжных организаций будут раздавать всем желающим ленты триколор. Получить ленты можно на Софийской набережной (стела «Ладья»); Орловской набережной (Памятник князю Григорию Засекину); около Памятной стелы на Алее Соловецких юнг (набережная реки Волги), сообщает пресс-служба департамента по делам молодёжи минобрнауки СО.

 

Фото:    пресс-служба департамента по делам молодёжи минобрнауки СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Пригородным поездам в Самарской области продлили маршрут с 21 августа
21 августа 2023  13:28
Пригородным поездам в Самарской области продлили маршрут с 21 августа
171
В Самарской области с 1 сентября ограничат движение большегрузного транспорта по мосту через реку Самара
21 августа 2023  13:16
В Самарской области с 1 сентября ограничат движение большегрузного транспорта по мосту через реку Самара
473
В России утвержден график выходных и праздничных дней на 2024 год
21 августа 2023  11:59
В России утвержден график выходных и праздничных дней на 2024 год
203
В Самаре открылся IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
21 августа 2023  09:30
В Самаре проходит IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
212
В связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок Главы города в Самаре ограничат движение транспорта
20 августа 2023  13:04
В связи с проведением легкоатлетического марафона в Самаре ограничат движение транспорта
726
Весь список