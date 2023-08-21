Самарская область отметит День флага Российской Федерации

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Триколор – один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны.



22 августа жители и гости Тольятти на Набережной мечты развернут самый большой флаг России. Начало мероприятия в 17.30. В программе акции «Флаг России на набережной мечты»:

- Разворачивание рекордно большого флага России ,

- Тематическая программа «Вместе мы - Россия!»: напишем письма военнослужащим - участникам СВО, сплетем маскировочную сеть и прикоснемся к истории России на выставке техники военно - исторического клуба «Патриоты»,

- Выступление заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Войтенко и творческих коллективов Самарской области.



Молодёжь Самарской области примет участие в автопробеге «Zа Флаг!». Автоколонна, более чем из 25 машин, украшенных флагами России, Самарской области и другими символами Отечества отправится от Московского шоссе по направлению выезда из города по трассе М5 «Урал» до арт-объекта «Цвета России».



С 17.00 до 19.00 в областном центре активисты молодёжных организаций будут раздавать всем желающим ленты триколор. Получить ленты можно на Софийской набережной (стела «Ладья»); Орловской набережной (Памятник князю Григорию Засекину); около Памятной стелы на Алее Соловецких юнг (набережная реки Волги), сообщает пресс-служба департамента по делам молодёжи минобрнауки СО.

Фото: пресс-служба департамента по делам молодёжи минобрнауки СО