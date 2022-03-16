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Самарская область отмечена дипломом «За лучшее представление туристического потенциала региона»

16 марта 2022 14:24
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В Москве завершилась Международная туристическая выставка «ИНТУРМАРКЕТ-2022».

14 марта в Москве завершилась Международная туристическая выставка «ИНТУРМАРКЕТ-2022». На объединенном стенде Самарскую область презентовала делегация, возглавляемая департаментом туризма министерства культуры Самарской области. В состав делегации вошли представители основных сегментов индустрии гостеприимства: представители муниципальных образований Самарской области, городских и загородных средств размещения, туроператоры.

12 марта в рамках работы выставки состоялось торжественное награждение участников. Самарская область удостоилась диплома «За лучшее представление туристического потенциала региона». Заместитель министра – руководитель департамента туризма Артур Абдрашитов отметил, что получение данной награды – оценка работы всей команды Самарской области по продвижению туристических возможностей региона.

Помимо презентационной деятельности у регионального департамента туризма была обширная деловая программа. Так, на стенде Самарской области состоялась рабочая встреча заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой и советника руководителя Юлии Рыбаковой с представителями делегации Самаркой области. В ходе встречи они обсудили участие региона в мероприятиях национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «Отдельное внимание было уделено поддержке по продвижению брендового маршрута «Жигулевские выходные», а также участию региона в грантовой поддержке общественных и предпринимательских инициатив», – отметил Артур Абдрашитов. Только в прошлом году на территории Самарской области реализовано 14 проектов, которые стали победителями конкурса на грантовую поддержку из федерального бюджета общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Сейчас во всех регионах страны, в том числе и в Самарской области, идет работа по созданию и модернизации необходимой инфраструктуры. И существенным подспорьем в этом направлении станет новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Развитие туристического потенциала Самарской области – одна из приоритетных задач стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями региона. «Туристическая отрасль, на мой взгляд, сегодня является одной из самых привлекательных для инвесторов. На территории Самарской области сегодня реализуется ряд проектов, направленных на увеличение туристической привлекательности региона», – отмечал Глава региона. «Сегодня инвесторы нацелены на создание инфраструктуры, в том числе на берегу Волги. Все это привлекает туристов в регион. По опыту прошлых лет в сумме двух майских расширенных уикендов мы приняли более 170 тыс. туристов с достаточно широкой географией. Думаю, что в текущем году мы превзойдем планку в 200 тыс.», – сказал Артур Абдрашитов.

Также в рамках работы выставки был организован ряд встреч с представителями средств массовой информации в сфере туризма, на которых обсуждались вопросы сотрудничества и продвижения туристических возможностей нашего региона в ведущих отраслевых изданиях. С представителями ведущих компаний в сфере цифровизации отрасли туризма – «Яндекс», «МТС», «ТОТ» – обсуждалась реализация новых проектов по использованию аналитики «Больших данных» в сфере туризма и выработке новых решений для продвижения туристических возможностей Самарской области с учетом изменившейся конъюнктуры рынка туристических услуг в России.

 

Фото:  правительство СО

 

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