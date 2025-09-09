«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 

157

В Самаре уже более 25 мероприятий областной акции «Самарская область – наш дом» объединили порядка 4 тысяч жителей. События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».



В рамках мероприятий активным жителям вручают памятные знаки губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города Самара и глав внутригородских районов Самары.



Так, в Промышленном районе праздник прошел в парке «Воронежские озера». За активную гражданскую позицию, участие в озеленении дворовых территорий и участие в социально значимых районных мероприятиях Почетный знак губернатора Самарской области «За служение людям» вручили трем представителям ТОС «Воронежские озера» – Елене Ямщиковой, Зинаиде Ульяновой и Валентине Елагиной, а также активному жителю ТОС «Волгарь» Тамаре Ровбуть. Также благодарственное письмо главы Самары вручили председателю ТОС «Воронежские озера» Нине Староквашевой.



В Ленинском районе Почетного знака губернатора Самарской области «За служение людям» удостоены 4 активных жителя района: председатель «ЖСК-245» Дмитрий Беленький, член совета МКД и член совета ТОС «Мичуринский» Саидакпар Дадаходжаев, председатели многоквартирных домов Вера Пичугина и Александра Семина.



Финальные мероприятия проекта состоятся сегодня, 9 сентября, в Сквере ветеранов (Пугачевский тракт, 31) и 10 сентября на Крымской площади. Начало в 18:00.

Фото: администрация Самары