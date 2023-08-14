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Самарская область – лидер ПФО по числу волонтёрских заявок на «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»

14 августа 2023 17:29
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Из Самарской области уже поступило 419 заявок. Это четвёртый результат по России и наибольший среди регионов Приволжского федерального округа.

Самарская область входит в ТОП-регионов лидеров по количеству поданных волонтёрами заявок на участие во Всемирном фестивале молодёжи. А среди регионов Приволжского федерального округа 63 регион занимает первое место.

Из Самарской области уже поступило 419 заявок. Это четвёртый результат по России и наибольший среди регионов Приволжского федерального округа. На втором месте республика Татарстан (314), на третьем – республика Башкортостан (286).

Всего дирекция ВФМ-2024 планирует отобрать и подготовить 5 000 добровольцев по 15 функциональным направлениям. Для этого созданы 27 Центров привлечения и подготовки волонтёров Фестиваля, одним из которых был выбран Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области.

«Мы получили уже более 14 тысяч заявок для участия в волонтёрской программе Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году через платформу ДОБРО.РФ. Конкурс – 3 человека на место, и конкуренция еще усилится. Множество молодых людей готовы быть полезными семье Фестиваля и оказать помощь во всём, что будет необходимо, и это уже достойно нашей благодарности. Мы точно знаем, что волонтёры играют важную роль в том, чтобы большие и маленькие мероприятия проходили со смыслом», – прокомментировал Артём Метелев, председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, Председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров.

Напомним, 10 августа руководители Центров подписали соглашения о сотрудничестве. Отбор кандидатов в волонтёры ВФМ-2024 начнется уже в конце сентября. Помимо своего региона Самарский Центр будет обрабатывать заявки волонтёров из республики Башкортостан, Оренбургской и Саратовской областей.

«Сфера добровольчества в Самарской области развита на высоком уровне, во многом благодаря поддержке со стороны правительства и Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. В регионе большой опыт организации мотивационных и обучающих программ для волонтёров, и Самара в последние годы, в принципе, стала центром притяжения самых разнообразных событий, в рамках которых нужна помощь добровольцев. Благодаря этому, интерес ко Всемирному фестивалю молодёжи среди добровольческого сообщества региона очень высок. Уверены, что это позволит собрать и подготовить сильную волонтёрскую команду фестиваля» – отметила руководитель Ресурсного центра развития и поддержки добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

Вместе с отбором волонтёров на Фестиваль стартует процесс подготовки рекрутеров и тренеров, которые будут обеспечивать процесс отбора кандидатов и обучения добровольческих команд. Они будут готовить волонтёров во всех регионах страны в качестве официальных представителей Центров до конца января 2024 года.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года и объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

 

Фото предоставлено Ресурсным центром поддержки добровольчества Самарской области.

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