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Самарская область - лидер фестиваля «ФормART»

21 июня 2024 17:09
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Определены победители отборочного этапа V юбилейного сезона фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART».

Определены победители отборочного этапа V юбилейного сезона фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». На участие фестивале было подано 232 заявки. 

Ключевая тема работ 2024 года - «Единство поколений», - посвящена Году семьи в России. Профессиональным стритарт-художникам и художникам-любителям было предложено создать эскизы по 5 ключевым направлениям конкурса: «По-семейному», «История одной семьи», «Мой дом - моя крепость», «Герой моей семьи» и «Семья - как одна из высших ценностей российского общества».

Лидером по активности участников стала Самарская область, от которой поступило 38 заявок. На втором месте по количеству заявившихся участников – Республика Татарстан и Республика Мордовия (по 30 заявок от каждого региона). 

По результатам оценки лучшими работами в основной номинации стали:  

– «Семья – наше наследие в будущее», Лилия Синюкова (Республика Башкортостан);

– «Мы вместе – в одной лодке», Илья Белов (Республика Марий Эл);

– «Корни любви», Варвара Чиркунова (Республика Мордовия);

– «С любовью, мамам», Гузель Хайбуллова (Республика Татарстан);

– «По-удмуртски», Татьяна Трусова (Удмуртская Республика);

– «Мой дом – моя крепость», Ксения Кокель (Чувашская Республика);

– «Аисты», Эльнар Тляшев (Пермский край);

– «Радость жизни», Арсений Кифоренко (Кировская область);

– «Рисуй свою судьбу», Екатерина Парюшкина (Нижегородская область);

– «ЛЮБОВЬ», Всеволод Сурма (Оренбургская область);

– «Зачем девушкам цветы», Никита Романов (Пензенская область);

– «Игра теней», Дмитрий Горшков (Самарская область);

– «Ватрушки», Юлия Чиженькова (Саратовская область);

– «Из поколения в поколения», Марат Петров (Ульяновская область).

Также в этом году в рамках конкурса была введена специальная номинация «Труд крут», участником которой мог стать любой желающий из всех субъектов Российской Федерации.  

По результатам первого этапа в специальную номинацию «Труд крут» подано 111 работ, в числе которых есть регионы, не входящие в состав Приволжского федерального округа. Так, например, заявки на участие поступили от художников Москвы, Калининграда, Республики Крым, Алтайского края и других. 

Лучшими эскизами в спецноминации «Труд крут» были выбраны: 

— «Труд крут», Дмитрий Костицын (Удмуртская Республика); 

— «Строим будущее», Данил Апанасов (Кемеровская область); 

— «Это по любви», Семен Ефентьев (Самарская область); 

— «За нами города стоят», Всеволод Сурма (Оренбургская область); 

— «Российские студенческие отряды» - больше, чем работа!», Дарья Иванова (Алтайский край); 

— «Локомотив в будущее», Дмитрий Яблонский (Новосибирская область); 

— «Труд создает человека», Анастасия Бабич (Ростовская область); 

— «Трудом молодежи строится будущее Якутии», Степан Данилов (Республика Саха (Якутия)); 

— «Познание в самом», Дмитрий Якушев (Республика Крым); 

— «Не словом, а делом», Дарья Исачкина (Республика Татарстан). 

Отрисовка художественных работ пройдет с июня по июль 2024 года. За процессом их создания можно будет следить на сайте фестиваля: formartpfo.ru. 

Итоги стрит-арт фестиваля будут подведены в августе т.г. в г. Кирове. Там пройдет торжественная церемония награждения победителей, где обладатели I, II и III мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.

Дополним, что фестиваль стрит-арта «ФормART» проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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