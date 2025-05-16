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Самарская область инвестирует в будущее: наставники осваивают инструменты проектного управления для реализации социально значимых инициатив

16 мая 2025 13:47
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Самарская область инвестирует в будущее: наставники осваивают инструменты проектного управления для реализации социально значимых инициатив

15 мая в территориальном центре занятости населения г.о. Самара и м.р. Волжский прошел тренинг «Целеполагание и построение системы ключевых показателей» в рамках программы «Наставничество». Программу курирует министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Мероприятие провела автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования  «Таволга». Оно стало ключевым этапом в подготовке наставников и наставляемых к успешной реализации социально значимых проектов для Самарской области.

В этом году программа «Наставничество» призвана стать стратегической инвестицией в развитие профессионального потенциала. В условиях меняющегося рынка труда, когда привлечение, удержание и развитие талантов становятся приоритетными задачами, наставничество играет важнейшую роль в формировании корпоративной культуры, создании кадрового резерва и обеспечении преемственности.

Среди участников программы представители промышленных предприятий, органов власти, социальных учреждений, а также здравоохранения.

Одним из наставников выступает министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. Совместно со своей наставляемой Эльмирой Акамовой (Заведующий отделением-врач-онколог, Самарский областной клинический онкологический диспансер) он работает над проектом «Центр апробации инновационных технологий». Цель проекта предоставление возможностей специализированных комплексных методик лечения для жителей Самарского региона. Планируется задействовать следующие методики: использование инновационных препаратов и схем лечения на этапе апробации по согласованию с ведущими НИИ (иммунотерапия, противоопухолевая химиотерапия, использование препаратов при генетических заболеваниях); специализированные хирургические методики коррекции болевого синдрома; специализированные методики питания.

Также среди проектов - «Семейный маршрут», направленный на создание качественного взаимодействия молодых семей с детьми в г.о.Сызрань через реализацию семейной программы. Работают над проектом Юрий Курдин, заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр общественных организаций» муниципального района Сергиевский Самарской области, и Оксана Коноплева, медицинская сестра, ГБУ СО Сызранский геронтопсихиатрический центр.

Тренинг «Целеполагание и построение системы ключевых показателей в организации» направлен на освоение участниками практических навыков самостоятельного проектирования KPI для конкретных проектов, а также на выработку четкого понимания взаимосвязи между целями проекта и измерителями его успешности.

Программа тренинга включала в себя теоретическую часть и практическую деловую игру «Разработка KPI-плана для организации». В завершении участники получили домашнее задание – доработать цели своих проектов с учетом полученных практических навыков.

«Наставники нового поколения – это не просто носители профессиональных знаний, – отметила директор АНОО ДПО «Таволга» Алевтина Воронцова. – Они – лидеры мнений, вдохновители и стратегические партнеры, являющиеся воплощением корпоративной культуры и ценностей организации. Наша программа «Наставничество» помогает им соответствовать этому высокому статусу, предоставляя возможности для личностного и профессионального роста».

Участники программы, прошедшие обучение, в дальнейшем будут использовать полученные знания и навыки для генерации и реализации социально значимых проектов, направленных на развитие Самарской области. На выпускном этапе наставническим парам предстоит защита проектов, по итогам которой участники получат удостоверения о повышении квалификации.

Фото: АНОО ДПО Таволга

 

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