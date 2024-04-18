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Самарская область готовится к празднованию годовщины Победы

18 апреля 2024 12:01
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Самарская область готовится к празднованию годовщины Победы

Самарская область готовится к празднованию годовщины Победы – в регионе пройдет более 500 различных мероприятий. Традиционно центральное событие – военный парад, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, – состоится в нескольких городах России, Самара – в их числе. Начало военного парада 9 мая на площади Куйбышева – в 10:00. 

В мероприятии примут участие более 20 парадных расчётов, будет задействовано около 30 единиц военной техники. Торжественное прохождение военной техники откроет легендарный танк Т-34, боевая машина образца 1941 года. Именно на таких танках Красная Армия воевала вплоть до 1943 года.

Торжественный парад продолжит техника военных лет. В марше примут участие легендарные машины и вооружение времён Великой Отечественной войны: легендарные полуторки, ЗИСы, Виллисы. Многие из этих машин до сих пор имеют повреждения от пуль и снарядов, полученные в ходе боевых действий. Техникой будут управлять энтузиасты военно-патриотических клубов Самарской области, своими руками по деталям восстанавливающие раритеты.

Напомним, в марте 2024 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание регионального организационного комитета «Победа». Участие в нем приняли ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, Герои Социалистического Труда, Почетные граждане Самарской области, участники специальной военной операции и члены их семей. В работу также были включены представители ведущих институтов гражданского общества, трудовых коллективов, бизнес-сообщества, руководители органов власти, депутаты различного уровня, главы муниципальных образований, волонтеры, активисты поискового движения, общественники. Центральной темой заседания стали подготовка к празднованию 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, подведение итогов патриотической работы по сохранению исторической памяти, которая велась в Самарской области в прошлом периоде, а также обозначены задачи на перспективу. «Победа и сегодня вдохновляет и зовет на подвиг наших воинов в зоне специальной военной операции и тружеников тыла, всемерно помогающих фронту», – подчеркнул в ходе заседания глава региона.

Прямую трансляцию военного парада, посвящённого 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, будет вести ГТРК «Самара». 9 мая в 10:00 начнётся прямое включение с площади Куйбышева. Трансляцию можно будет смотреть в эфире региональных телеканалов, а также на официальных страничках их социальных сетей.

Фото: Дильдина Светлана

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