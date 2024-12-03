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Самарская лесоохрана ежедневно патрулирует лесной фонд для пресечения незаконной заготовки новогодних елок

3 декабря 2024 17:23
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Операция «Ель» продлится до 31 декабря.

Скоро Новый год А это значит, что хвойные деревья сейчас под особой защитой лесников.

Самарская лесоохрана ежедневно патрулирует лесной фонд для пресечения незаконной заготовки новогодних елок, а с проверкой на дорогах помогает ГИБДД.

За незаконно срубленные деревья грозит большой штраф и реальный срок. Достаточно причинить ущерб лесному хозяйству на сумму свыше пяти тысяч рублей, а это почти любая новогодняя елка.

Операция «Ель» продлится до 31 декабря. О фактах незаконной заготовки деревьев просим сообщать по телефону региональной диспетчерской службы лесной охраны: 8 846 231 00 63, сообщает пресс-служба Минлесхоза Самарской области.

 

Фото:   Минлесхоз Самарской области

Теги: Самара

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