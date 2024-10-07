Самарская компания «АвтоГазТранс» вошла в число лучших экспортеров России

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Самарская компании ООО «АвтоГазТранс» заняла второе место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» в сегменте МСП федерального конкурса «Экспортер года». Российский экспортный центр подвел итоги федерального этапа конкурса. Самарское предприятие отправляет на экспорт оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа.



«Поздравляю коллектив предприятия! Мы гордимся успехами наших производителей на международной арене и готовы сопровождать их на каждом этапе внешнеэкономической деятельности: от поиска иностранных партнеров до заключения экспортного контракта», - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области, благодаря чему становилось участником отраслевой выставки, а также бизнес-миссии в Узбекистан в составе региональной делегации. Благодаря содействию экспортного центра, компания заключила 9 экспортных контрактов и сегодня поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Армению.

Церемония награждения лучших экспортеров страны пройдет 14 октября на форуме «Сделано в России».



«Мы гордимся тем, что смогли достойно представить машиностроительную отрасль Самарской области на уровне страны! Свою экспортную деятельность мы ведем уже 20 лет, в 2023 году наша компания, пользуясь услугами АО «РЭЦ», Центра поддержки экспорта Самарской области, смогла существенно нарастить объемы экспорта, результатом этой работы стал выход предприятия на федеральный этап конкурса «Экспортер года», - отметила директор ООО «АвтоГазТранс» Светлана Болотина.



Конкурс «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

«Продукция, которая производится в Самарской области, востребована не только в нашей стране, многое идет на экспорт. И наша задача — поддерживать и продвигать местное производство», - ранее акцентировал руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев.



Центр поддержки экспорта Самарской области помогает комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность. Услуги предоставляются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». ЦПЭ работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Также в Самарской области действует Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, где инвесторы получают необходимые консультации и сопровождение в режиме «единого окна».

Фото: департамент информационной политики СО