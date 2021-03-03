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Самарская команда волонтеров «Мы Вместе» подготовила выставку фотографий, приуроченную к году со дня старта всероссийской акции

взаимопомощи «Мы Вместе». Открытие выставки состоится в 19:00 4 марта в торгово-развлекательном комплексе ElRio, по адресу г. Самара, Московское

шоссе, 205, 3 этаж, галерея «Браташъ арт».



Фотовыставка «Год Мы Вместе» является частью проекта по популяризации всероссийской акции «Мы Вместе». Целый год волонтеры помогали

нуждающимся по всей России.



В рамках мероприятия состоится праздничный фуршет, перед гостями выступит Самарская поэтесса Nata Гурьянова, которая прочтет стихи,

посвященные волонтерству, под аккомпанемент гитары.



Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в Самарской области в марте 2020 г. За время ее проведения добровольцы региона

оказали помощь более 100 тыс. жителей. В настоящий момент в акции принимают участие около 3500 добровольцев.



Только в первые две недели акции волонтеры приняли и отработали 688 заявок, купили и доставили пожилым людям около 10 тыс. т продуктов и

других товаров. В период пандемии все объединились вокруг общего дела. Одни шили маски, другие пекли пироги и готовили еду для врачей, а третьи

пополнили ряды автоволонтеров. В период осенней кампании автоволонтеры подвозили врачей до пациентов, а пожилых людей – на долечивание в

санатории.