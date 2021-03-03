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Самарская команда волонтеров «Мы Вместе» подготовила выставку фотографий

3 марта 2021 13:26
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Самарская команда волонтеров «Мы Вместе» подготовила выставку фотографий

Самарская команда волонтеров «Мы Вместе» подготовила выставку фотографий, приуроченную к году со дня старта всероссийской акции
взаимопомощи «Мы Вместе». Открытие выставки состоится в 19:00 4 марта в торгово-развлекательном комплексе ElRio, по адресу г. Самара, Московское
шоссе, 205, 3 этаж, галерея «Браташъ арт».

Фотовыставка «Год Мы Вместе» является частью проекта по популяризации всероссийской акции «Мы Вместе». Целый год волонтеры помогали
нуждающимся по всей России.

В рамках мероприятия состоится праздничный фуршет, перед гостями выступит Самарская поэтесса Nata Гурьянова, которая прочтет стихи,
посвященные волонтерству, под аккомпанемент гитары.

Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в Самарской области в марте 2020 г. За время ее проведения добровольцы региона
оказали помощь более 100 тыс. жителей. В настоящий момент в акции принимают участие около 3500 добровольцев.

Только в первые две недели акции волонтеры приняли и отработали 688 заявок, купили и доставили пожилым людям около 10 тыс. т продуктов и
других товаров. В период пандемии все объединились вокруг общего дела. Одни шили маски, другие пекли пироги и готовили еду для врачей, а третьи
пополнили ряды автоволонтеров. В период осенней кампании автоволонтеры подвозили врачей до пациентов, а пожилых людей – на долечивание в
санатории.

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