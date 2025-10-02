Я нашел ошибку
В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +13, +15°С.
3 октября в регине без осадков, до +15°С
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.
В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В Сочи состоялся Кубок России по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены Самарской области стали призерами Кубка России по универсальному бою
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Самарская команда в финале российской молодежной премии «ШУМ»

2 октября 2025 16:29
164
По результатам экспертной оценки комиссия выбрала 84 наиболее выдающихся медиаспециалиста из 34 субъектов Российской Федерации, которым предстоит побороться за награды в финале.

Российская молодежная премия «ШУМ», предназначенная для представителей сферы медиа и журналистики, завершила заочный этап конкурса, в ходе которого экспертный совет рассмотрел 2303 медиапроекта из разных уголков страны. По результатам экспертной оценки комиссия выбрала 84 наиболее выдающихся медиаспециалиста из 34 субъектов Российской Федерации, которым предстоит побороться за награды в финале. Итоговый список финалистов был объявлен 29 сентября одновременно с началом следующего этапа мероприятия – народного голосования на платформе соцсети «ВКонтакте».

Одним из участников премии стал самарский проект «Эксперименты Платоновой», представленный в номинации «Взгляд в будущее». Его создатели – Инна Платонова, Дмитрий Горохов и Даниил Матвеев – вошли в число финалистов всероссийской премии «ШУМ».

В Самарской области реализуется стратегия, направленная на развитие научно-технологического потенциала региона. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что формирование благоприятных условий для стимулирования инновационной деятельности, поддержки научных исследований и привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли является одной из ключевых задач, способствующих устойчивому развитию региона.

«Самарская команда уверенно заявила о себе на всероссийском уровне, приняв активное участие в премии ШУМ. Этот проект демонстрирует высокий уровень научных исследований и инноваций, проводимых в нашем регионе. Мы гордимся нашими талантливыми учеными и специалистами, чьи достижения вносят значительный вклад в развитие отечественной науки и технологий. Поддерживая инициативу участия в подобных конкурсах, мы укрепляем позиции региона как центра передовых разработок и научного прогресса», – прокомментировал министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. 

Все граждане России от 14 лет, зарегистрированные в социальной сети, могут отдать свой голос за любого финалиста в каждой из номинаций. Голосование продлится до 18 октября, а его результаты будут учтены в определении победителей Премии. Чтобы проголосовать за самарских участников, необходимо перейти в специальное приложение «ВКонтакте» (vk.com/app_premiashum), выбрать раздел «Взгляд в будущее», найти Инну Платонову и подтвердить выбор своего голоса. Голосовать разрешается ежедневно, один раз в день.

Ознакомиться с видеороликами самарского проекта можно по ссылке: vkvideo.ru/playlist/-65854460_20.  

Организаторами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительство Калининградской области, в лице АНО «Молодежный центр «ШУМ».

Всего в конкурсе 2025 года приняли участие около 15 тысяч человек. Наибольшее количество заявок поступило в категорию «Страна героев», посвященную событиям, связанным с празднованием 80-летия Великой Победы.

На следующем этапе конкурса, запланированном на 24 октября, финалисты соберутся в столице для публичной защиты своих проектов перед членами жюри. Победители получат денежные призы размером до 600 тыс. руб., ценные подарки партнеров премии, а также возможность пройти стажировки в федеральных ведомствах и государственных учреждениях. Церемония награждения пройдет 25 октября в московском культурном центре «Россия».

 

Фото:  Минобрнауки Самарской области

Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
179
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
186
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
222
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
412
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
344
Весь список