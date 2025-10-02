Самарская команда в финале российской молодежной премии «ШУМ»

164

Российская молодежная премия «ШУМ», предназначенная для представителей сферы медиа и журналистики, завершила заочный этап конкурса, в ходе которого экспертный совет рассмотрел 2303 медиапроекта из разных уголков страны. По результатам экспертной оценки комиссия выбрала 84 наиболее выдающихся медиаспециалиста из 34 субъектов Российской Федерации, которым предстоит побороться за награды в финале. Итоговый список финалистов был объявлен 29 сентября одновременно с началом следующего этапа мероприятия – народного голосования на платформе соцсети «ВКонтакте».

Одним из участников премии стал самарский проект «Эксперименты Платоновой», представленный в номинации «Взгляд в будущее». Его создатели – Инна Платонова, Дмитрий Горохов и Даниил Матвеев – вошли в число финалистов всероссийской премии «ШУМ».

В Самарской области реализуется стратегия, направленная на развитие научно-технологического потенциала региона. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что формирование благоприятных условий для стимулирования инновационной деятельности, поддержки научных исследований и привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли является одной из ключевых задач, способствующих устойчивому развитию региона.

«Самарская команда уверенно заявила о себе на всероссийском уровне, приняв активное участие в премии ШУМ. Этот проект демонстрирует высокий уровень научных исследований и инноваций, проводимых в нашем регионе. Мы гордимся нашими талантливыми учеными и специалистами, чьи достижения вносят значительный вклад в развитие отечественной науки и технологий. Поддерживая инициативу участия в подобных конкурсах, мы укрепляем позиции региона как центра передовых разработок и научного прогресса», – прокомментировал министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Все граждане России от 14 лет, зарегистрированные в социальной сети, могут отдать свой голос за любого финалиста в каждой из номинаций. Голосование продлится до 18 октября, а его результаты будут учтены в определении победителей Премии. Чтобы проголосовать за самарских участников, необходимо перейти в специальное приложение «ВКонтакте» (vk.com/app_premiashum), выбрать раздел «Взгляд в будущее», найти Инну Платонову и подтвердить выбор своего голоса. Голосовать разрешается ежедневно, один раз в день.

Ознакомиться с видеороликами самарского проекта можно по ссылке: vkvideo.ru/playlist/-65854460_20.

Организаторами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительство Калининградской области, в лице АНО «Молодежный центр «ШУМ».

Всего в конкурсе 2025 года приняли участие около 15 тысяч человек. Наибольшее количество заявок поступило в категорию «Страна героев», посвященную событиям, связанным с празднованием 80-летия Великой Победы.

На следующем этапе конкурса, запланированном на 24 октября, финалисты соберутся в столице для публичной защиты своих проектов перед членами жюри. Победители получат денежные призы размером до 600 тыс. руб., ценные подарки партнеров премии, а также возможность пройти стажировки в федеральных ведомствах и государственных учреждениях. Церемония награждения пройдет 25 октября в московском культурном центре «Россия».

Фото: Минобрнауки Самарской области