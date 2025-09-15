Я нашел ошибку
Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
Дачные строения и надворные постройки горели на площади 200 квадратных метров.
В поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» горели дачные строения и надворные постройки
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
На Крымской площади состоялось заключительное мероприятие.
В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»
Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое.
МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID
Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей. 
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» прошел в Самаре ко Дню города
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Самарская команда «Наше время» поборется в финале всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Волгограде

15 сентября 2025 16:25
140
В финале принимают участие сильнейшие отряды из всех субъектов РФ, победившие в региональных этапах и прошедшие окружные сборы, а также команды иностранных государств и ведомственных организаций.

Команда «Наше время» самарского военно-патриотического клуба «Гвардия» представляет Самарскую область на финале всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Мероприятие стартовало 15 сентября в городе-герое Волгограде и продлится до 22 сентября. 

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» — масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий. Она включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Игра реализуется по национальному проекту «Молодёжь и дети». Организаторами выступают Движение Первых совместно с Движением «ЮНАРМИЯ» и Центром «ВОИН». Федеральным партнером выступает Всероссийский студенческий корпус спасателей.

«Зарница 2.0. — не просто знакомая и любимая многими игра из детства. Движение Первых создало уникальный синтез проверенных временем традиций и передовых образовательных технологий. В этом году в проекте приняли участие более 70 тысяч школьников и студентов СПО со всей Самарской области.

Участники осваивали современные компетенции – от управления беспилотными летательными аппаратами до тактических навыков с использованием лазертаг-оборудования. Особенно важно, что «Зарница 2.0» не только сохраняет свою главную миссию – воспитание патриотизма, командного духа и гражданской ответственности у подрастающего поколения, но делает это на языке, понятном современной молодежи», — говорит председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Участие в проведении финала Игры примут ветераны боевых действий и участники Специальной военной операции. Именно они придают особое значение «Зарнице 2.0» - передают ребятам необходимые знания и умения. Прямое общение с героями служит для участников важным источником мотивации и вдохновения. А для самих ветеранов участие в проекте становится возможностью вернуться к общественной деятельности и внести свой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

Самарская команда «Наше время», состоящая из десяти человек, доказала своё право на участие в финале, одержав победу на региональном этапе в Самаре и показав выдающиеся результаты на окружных сборах. Она вошла в топ-10 команд всей России.

«Для нас большая честь защищать знамя Самарской области на легендарной сталинградской земле. Мы — сплочённая команда из десяти бойцов, готовая доказать своё мастерство, силу и волю к победе. Мы не подведём наш регион и готовы служить примером настоящего патриотизма», —  отмечает военкор отряда «Наше время» Анна Коваленко.

Ключевым событием финала станет большая военно-тактическая игра. Ребята разделятся на тактические единицы – взводы, роты, армии и пройдут дисциплины. Среди них комбинированный марш, состязания специалистов, военно-тактическая игра и финальный бой. 

«Зарница 2.0» — это уникальный формат, созданный на базе советской военно-патриотической игры, который быстро распространяется по всей стране и помогает ребятам развивать тактическое мышление, навыки ориентирования, командную работу и работу с современным снаряжением. Участники игры на практике показывают готовность защищать Родину, учатся принимать ответственные решения и ценить важность каждого действия. 

Ветераны СВО, которые выступают в роли инструкторов и наставников, передают свой опыт и помогают воспитывать у молодежи такие качества, как честь, верность присяге и любовь к Родине. Игра уже зарекомендовала себя как важный и востребованный проект, который может стать основой для создания сильного сообщества молодых, активных и патриотично настроенных ребят.

 

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области

