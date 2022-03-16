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Самарская кирха приглашает на концерт инструментальной музыки

16 марта 2022 14:29
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Выступят артисты оркестра Самарской филармонии

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт инструментальной музыки (авторский вечер Артура Сафеева) “Благодаренье Господу воздам – музыки воскурю я фимиам”.

В программе произведения разных жанров – от авторской музыки, созданной самими артистами, до классических камерных и даже эстрадных произведений. Слушателей ждет разнообразный инструментальный состав – скрипка, альт, виолончель, флейта, кларнет, гитара и контрабас зазвучат в зале Самарской кирхи, повинуясь мастерству артистов сразу двух оркестров – Самарской филармонии и Самарского театра оперы и балета. Идея концерта принадлежит музыканту и композитору, концертмейстеру группы контрабасов оркестра Самарской филармонии Артуру Сафееву, а вести музыкальный вечер будет София Чумаченко.

Выступят артисты оркестра Самарской филармонии: Мария Ищенко (скрипка), Елена Витовтова (скрипка), Дарья Жукова (виолончель), Елизавета Рыбакова (флейта), Николай Сохин (кларнет), Александр Господчиков (гитара), Артур Сафеев (альт, контрабас) и артисты оркестра САТОБ Екатерина Герасименко (фортепиано), Станислав Целых (контрабас), лауреат международных конкурсов Олеся Харченко (фортепиано). 

28 марта (понедельник) 18.30

6+

Вход: 300 руб. и 200 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

Информация и бронирование билетов по телефонам:

☎ 332 15 66, 

☎ 8 917 817 35 14

 

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