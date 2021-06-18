Я нашел ошибку
Главные новости:
В заседании наблюдательного совета Самарского государственного экономического университета принял участие Дмитрий Азаров.
Председателем наблюдательного совета СГЭУ избран министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков
Были представлены производители микрозелени, натуральных свечей, изделий из дерева, украшений ручной работы, полезных десертов, предметов интерьера, сувенирной продукции с символикой региона.
Самозанятые губернии представили свою продукцию на ярмарке фестиваля ВолгаФест-2021
Четвертый этап – участок трассы протяженностью 10 км, который проходит по территории Ставропольского района.
На четвертом этапе строительства обхода Тольятти приступили к земляным работам
Поправки налогового законодательства распространятся на все меры, предусмотренные Национальным проектом по поддержке субъектов МСП.
Предпринимателей освободили от уплаты налогов за за полученные безвозмездно меры поддержки
Участие студента в студотрядах является одним из эффективных механизмов получения практического опыта работы в период обучения.
Самарская Губдума приняла закон «О государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области»
Собянин отметил, что для защиты от мутировавшего штамма коронавируса уровень антител должен быть вдвое выше, чем от уханьского.
В Москве почти у 90% заболевших COVID-19 обнаружен мутировавший индийский штамм
Символ праздника – русская берёзка. Согласно народным поверьям, она обладает особой силой роста, которую нужно использовать в быту.
На берегу реки Кинель в селе Кинель-Черкассы состоится межмуниципальный праздник «Русская березка»
Сейчас самолет приземлился.
Самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту из-за собак на взлетно-посадочной полосе
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.22
-0.28
EUR 85.99
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская Губдума приняла закон «О государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области»

18 июня 2021 17:17
58
Участие студента в студотрядах является одним из эффективных механизмов получения практического опыта работы в период обучения.

17 июня Заседание Самарской Губернской Думы на котором был принят Закон Самарской области «О государственной поддержке студенческих отрядов».

25 января 2021 года, в День студента, активисты Самарского отделения Российских студенческих отрядов выступили с инициативой о принятии закона поддержки студотрядов, которую поддержал Дмитрий Азаров.

Закон, разработанный фракцией «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе, направлен на развитие деятельности студенческих отрядов в Самарской области. Поддержка деятельности отрядов позволит увеличить количество бойцов и направлений деятельности, расширит перечень образовательных организаций, в том числе привлечет в движение студентов ссузов региона. Закон закрепляет полномочия Самарской Губернской Думы и Правительства Самарской области в сфере оказания государственной поддержки студенческим отрядам региона.

О важности принятия закона говорит заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев:

«В настоящее время студенческие отряды трансформировались из сугубо трудовой сферы в общественно значимую, культурную и обучающую и стали особым сообществом в студенческой среде. На сегодняшний день студенческие отряды Самарской области объединены в 65 отряда общей численностью более 2500 человек.

 Участие студента в студотрядах является одним из эффективных механизмов получения практического опыта работы в период обучения, а также получение заработной платы за свой труд и возможность на практике получить знания об организации трудового процесса, специфике производства в выбранной отрасли и использовать полученные знания для решения вопроса о последующем трудоустройстве.

Именно высокая социальная значимость такой деятельности обусловила необходимость правового регулирования на уровне регионального закона. Его принятие поспособствует регулированию отношений, а также поможет еще эффективнее поддерживать студенческие отряды и организации, создающие рабочие места для участников»

Также в рамках законопроекта планируется создание Ресурсного центра поддержки и развития деятельности студенческих отрядов в Самарской области, организации, которая будет оказывать информационную, консультационную, образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку студенческим отрядам и их участникам.

Проект закона был поддержан депутатами единогласно.

 

 

Теги: губдума закон поддержка семей поддержка студотрядов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу
12 июня 2021, 09:21
Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу
В стране
913
С 1 сентября закон устанавливает оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка.
26 мая 2021, 16:27
Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин
С 1 сентября закон устанавливает оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Политика
762
Поддержка семей станет приоритетом работы «Единой России» на ближайшие годы.
19 мая 2021, 14:19
Марина Сидухина о Послании губернатора: в Самарской области созданы комфортные условия для рождения и воспитания детей
Поддержка семей станет приоритетом работы «Единой России» на ближайшие годы. Общество
631
В центре внимания
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
18 июня 2021  12:08
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
220
Игорь Комаров: В Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
18 июня 2021  09:35
Игорь Комаров: в Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
496
Важность информационной работы отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
17 июня 2021  17:15
На Федеральном форуме «Производительность 360» Самарская область получила награду за высокие результаты по освещению нацпроекта
1832
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области.
17 июня 2021  15:09
Вместе с губернатором Николай Патрушев и Игорь Комаров ознакомились с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов»
845
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
17 июня 2021  10:54
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
492
Весь список