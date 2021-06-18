Самарская Губдума приняла закон «О государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области»

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17 июня Заседание Самарской Губернской Думы на котором был принят Закон Самарской области «О государственной поддержке студенческих отрядов».

25 января 2021 года, в День студента, активисты Самарского отделения Российских студенческих отрядов выступили с инициативой о принятии закона поддержки студотрядов, которую поддержал Дмитрий Азаров.

Закон, разработанный фракцией «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе, направлен на развитие деятельности студенческих отрядов в Самарской области. Поддержка деятельности отрядов позволит увеличить количество бойцов и направлений деятельности, расширит перечень образовательных организаций, в том числе привлечет в движение студентов ссузов региона. Закон закрепляет полномочия Самарской Губернской Думы и Правительства Самарской области в сфере оказания государственной поддержки студенческим отрядам региона.

О важности принятия закона говорит заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев:

«В настоящее время студенческие отряды трансформировались из сугубо трудовой сферы в общественно значимую, культурную и обучающую и стали особым сообществом в студенческой среде. На сегодняшний день студенческие отряды Самарской области объединены в 65 отряда общей численностью более 2500 человек.

Участие студента в студотрядах является одним из эффективных механизмов получения практического опыта работы в период обучения, а также получение заработной платы за свой труд и возможность на практике получить знания об организации трудового процесса, специфике производства в выбранной отрасли и использовать полученные знания для решения вопроса о последующем трудоустройстве.

Именно высокая социальная значимость такой деятельности обусловила необходимость правового регулирования на уровне регионального закона. Его принятие поспособствует регулированию отношений, а также поможет еще эффективнее поддерживать студенческие отряды и организации, создающие рабочие места для участников»

Также в рамках законопроекта планируется создание Ресурсного центра поддержки и развития деятельности студенческих отрядов в Самарской области, организации, которая будет оказывать информационную, консультационную, образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку студенческим отрядам и их участникам.

Проект закона был поддержан депутатами единогласно.