Самарская филармония встретила артистов Луганского академического музыкально-драматического театра им.М.Голубовича

17 сентября 2025 19:13
147
Были представлены: рок-опера «Распятая юность» и музыкальная история «Я люблю тебя, эскадрилья».

Самарская филармония радушно встретила артистов Луганского академического музыкально-драматического театра им.М.Голубовича: 15 сентября прошел первый спектакль в рамках гастролей по программе «Организация и реализация Всероссийского гастрольно-концертного плана (обменные гастроли) в новых субъектах РФ».
 
Рок-опера «РАСПЯТАЯ ЮНОСТЬ» 

Золотой призер XV Международного театрального форума «Золотой Витязь», рок-опера «Распятая юность» - это эмоциональный, музыкальный рассказ-боль, в основе которого лежит история о деятельности подпольной молодежной организации «Молодая гвардия». В годы Великой отечественной войны организация действовала в г. Краснодоне на протяжении четырёх месяцев 1942 года. Около ста подростков, которые входили в состав организации, проявили единство противостояния к фашистскому режиму. Их деятельность была предательски раскрыта, большинство молодых людей перенесли жестокие пытки и подверглись казни. Но, оставив палачам свою короткую, как мгновение жизнь, они забрали с собой в вечность, светлую надежду на то, что их дело не было напрасным.

Театр попытался не констатировать общеизвестные факты, а говорить о своем эмоциональном отношении к событиям языком музыки, света, пластики и представить подростков-молодогвардейцев, которым уже не испытать отцовской гордости и радости материнства, как героев, как мучеников, перед которыми нужно склонить голову. Авторами нового для театра проекта стали хорошо знакомые жителям Луганщины творческие деятели. Автор либретто – известный поэт, заслуженный работник культуры Украины Владимир Зайцев. Автор музыки – известный композитор, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Дерский. «Чтобы помнили, чтобы знали» - пожалуй, самый точный лейтмотив предложенной постановки.

Музыкальная история «Я люблю тебя, эскадрилья»

16 сентября в Самарской филармонии выступил Луганский академический музыкально-драматический театр им. М. Голубовича. Гастроли коллектива проходят в рамках программы «Организация и реализация Всероссийского гастрольно-концертного плана (обменные гастроли) в новых субъектах РФ»

Всем известна замечательная песня из кинофильма «Небесный тихоход», в которой утверждается, что для каждого мужчины-летчика «первым делом – самолеты, ну а девушки потом»? Музыкальная история в двух действиях была представлена гостям вечера. Главные герои постановки – три боевых друга: майор Булочкин, капитан Кайсаров и старший лейтенант Туча, – дав клятву «до конца войны не жениться и на женщин вообще не смотреть», стараются внешне не дать друг другу усомниться в их девизе: на войне никаких любовных взаимоотношений, самое главное – крепкое мужское братство.

…Идет война. После тяжелого ранения майор Булочкин не может летать на истребителях, из госпиталя он возвращается в свой авиаполк и узнает, что его назначают командовать женской эскадрильей легких бомбардировщиков. Он, гроза «мессершмидтов», вынужден летать на тихоходе «У-2» и командовать девушками! Но делать нечего – приказ есть приказ. А как же «святой мужской союз», который заключили между собой боевые друзья? Булочкин и не догадывается, что его товарищи, втайне от окружающих и от него, вовсю нарушают их мужские договоренности, а главное, что уже очень скоро и сердце самого майора станет не свободным.

В музыкальной постановке органично звучали известные песни В.П. Соловьёва-Седого, ставшие шлягерами на все времена – «Потому, что мы пилоты», «Пора в путь-дорогу» и др.

В условиях нестабильной ситуации в регионе, гастроли за пределами Луганска становятся важным способом сохранить профессиональную деятельность, донести свою культуру и искусство до широкой аудитории, укрепляя связи между регионами, сохраняя мотивацию и позитивный настрой, несмотря на сложные обстоятельства.

 

Фото:  пресс-служба Самарской филармонии

Самара

