Самарская дума отменила ряд социальных льгот для депутатов и их семей

154

На заседании Самарской губернской думы парламентарии поддержали инициативу об отмене ряда социальных льгот для себя и членов своих семей.

Решение коснулось бесплатного санаторно-курортного лечения для родственников депутатов, а также медицинского обслуживания и зубного протезирования для самих народных избранников.

Автором законопроекта выступила депутат от КПРФ Наталья Боброва. Она подчеркнула, что отказ от дополнительных расходов позволит сэкономить бюджетные средства в условиях проведения СВО.

Боброва также добавила, что часть предусмотренных льгот фактически не работает. В качестве примера она привела собственный опыт: после установки зубных протезов ей пришлось обращаться в суд, так как власти региона отказались компенсировать стоимость лечения, пишет Самара-МК.