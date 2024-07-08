Самарец вошел в число призеров Северо-Кавказского окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

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В Грозном завершился Северо-Кавказский окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». По итогам соревнования 12 команд-победителей разделили призовой фонд в 2 400 000 рублей.

С использованием искусственного интеллекта участники разрабатывали решения для регистрации животных на основе данных с фотоловушек, создавали инструмент для оптимального расположения рекламных щитов в городе, писали код для выравнивания изображений номеров автомобилей, а также создавали чат-бота для автоматического ответа на вопросы пользователей и разрешения ошибок в программном коде. Кейсы для хакатона предоставили: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, «Билайн», «RuStore» и «Media Wise».

В каждой задаче команды боролись за призовой фонд в 600 000 рублей: за первое место – 300 000 рублей, за второе – 200 000 рублей, за третье – 100 000 рублей. В конкурсе принимали участие жители России старше 14 лет.

Торжественная церемония награждения проходила на площадке Грозненского Государственного нефтяного технического университета им. академика М.Д. Миллионщикова. На подведении итогов хакатона присутствовали очные участники, организаторы, представители правительства Чеченской Республики, а также с видеообращением к гостям и участникам обратился представитель Правительства РФ. На хакатон зарегистрировалось 880 участников со всей России. На старт вышли 109 команд, в том числе 65 участников присутствовали очно на площадке.

«До финальных защит дошли 82 команды – это 75% от команд на старте и это очень хороший результат. Мы впервые проводили хакатон в Чеченской Республике и довольны результатом: к нам пришло много новых команд из СКФО и надеемся, что в следующем году участников будет еще больше. Также мы ждем все команды на других окружных, всероссийских и международных хакатонах», – подчеркнула руководитель цифровых проектов АНО «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.

В кейсе компании «Media Wise» «Подбор локаций для размещения рекламы», в котором участники создавали инструмент для подбора оптимального расположения рекламных щитов для максимального охвата аудитории, второе место заняла команда «Цифровой разрыв». В числе участников команды был Кирилл Черников из Самарской области.

В рамках хакатона для участников и гостей состоялась образовательная программа. Руководитель проекта проектного офиса национальной программы «Цифровая экономика» ФГБУ «ЦЭКИ» Егор Орел провел для участников мастер - класс «Беседа о лидерстве», а директор по развитию бизнеса компании Media Wise Виктория Колесникова прочитала лекцию «Этика деловой коммуникации».

Каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, профессиональную оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров.

Следующий окружной хакатон пройдет в Сибирском федеральном округе с 6 по 8 сентября. Регистрация уже открыта на сайте проекта и продлится до 30 августа 2024 года.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» – создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Организатор конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия – страна возможностей», партнер проекта Тинькофф, технологические партнеры проекта: Yandex Cloud и компания «Сила». Информационный партнер хакатона в Северо-Кавказском федеральном округе журнал «Деловой Грозный».