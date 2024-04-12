Самарец стал жертвой мошенников, желая подработать

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В полицию обратился житель Самары 2002 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил телефонный звонок от незнакомца с предложением удаленной работы в сети интернет.

Для получения дополнительного заработка звонивший попросил мужчину заполнить подробную анкету с персональными данными. Выполнив требование незнакомца, самарец обнаружил списание со счета более 50 000 рублей. Осознав, что он стал жертвой мошенников, житель Самары обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.