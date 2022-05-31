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Самарец стал одним из лидеров России

31 мая 2022 17:17
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Наставником участников выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Завершился четвертый сезон престижного конкурса управленцев «Лидеры России». В суперфинале Самарскую область представляли семь человек, а финалистом в треке «Бизнес и промышленность» стал самарец, директор торгового предприятия Алексей Ермолаев. Финалисты проекта разрабатывали реальные управленческие кейсы, которые в ряде случаев получат свое применение на практике.

В четвертом сезоне в конкурсе приняли участие более 180 тысяч управленцев, в суперфинал вышли 300 человек, а лучшими из лучших стали 106.

Конкурс создан, чтобы страна наращивала свой управленческий потенциал с помощью молодых, перспективных людей, стремящихся развивать Россию и работать на ее благо.

«Конкурс «Лидеры России» — проект нашего Президента Владимира Владимировича Путина, который таким образом последовательно выстаивает систему отбора наиболее талантливых управленцев для самых разных отраслей. Квалифицированное управление и лидерство — сегодня это одни их ключевых условий для выполнения задач прорывного развития России», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Среди наставников конкурса видные общественно-политические деятели: первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и другие.

Наставником участников выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Есть такое высказывание: «Правильный человек на правильном месте важнее, чем стратегия». Сейчас нет готовых стратегий. Ситуация, в которой оказалась наша страна — беспрецедентное несправедливое экономическое давление, информационная война, развязанная в отношении нашего государства, последствия, связанные с влиянием санкций на экономику – должна выявить лидеров. И благодаря президентской платформе «Россия – страна возможностей», флагманскому проекту «Лидеры России» — мы знаем их имена, – отметил Дмитрий Азаров.

Участники конкурса «Лидеры России» прошли испытания, основанные на реальных управленческих задачах, которые обычно стоят перед руководителями в регионах и на федеральном уровне. Так, по заданию губернатора Самарской области, участники суперфинала конкурса «Лидеры России» разрабатывали кейс по созданию модели антикризисного управления территориями в условиях внешнего давления «УпраVленец».

Кейс напрямую связан с той задачей, которую решает наряду с другими регионами России Самарская область в рамках сотрудничества с городами ДНР и ЛНР. Как рассказал Дмитрий Азаров, ребята предложили идеи, которые уже реализуются, но появился и целый ряд перспективных предложений, которые обязательно возьмут в проработку.

Как показывает статистика, конкурсанты и победители конкурса управленцев в дальнейшем реализуют свои идеи, успешно работая в органах власти и бизнес-структурах. 

 

Фото из открытых источников

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