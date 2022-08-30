Самаре не слишком везет с погодой в День знаний

Аналитики Яндекс Погоды изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и выяснили, насколько ясным и тёплым обычно бывает День знаний в крупнейших городах России. А также составили прогноз для Самары на утренние часы 1 сентября — время, когда в школах проходят традиционные торжественные линейки.
Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды: «Судя по прогнозу, который мы составили с помощью технологии Meteum, утром 1 сентября самарцев ожидает малооблачная погода. Температура воздуха до +26°, скорость ветра составит 2 метра в секунду. Осадков не ожидается».
По данным Яндекс Погоды, утро 1 сентября в Самаре за последнее десятилетие было ясным три раза. Температура в утренние часы составляла в среднем +15,7°.
Среди российских городов-миллионеров безоблачную погоду первым утром сентября чаще всего наблюдали Воронеж и Ростов-на-Дону. В Новосибирске, Омске и Екатеринбурге этого не случилось ни разу.
Погода утром 1 сентября в городах-миллионерах
По данным метеонаблюдений за 10 лет
|Город
|
Сколько раз утро было ясным
|Средняя температура
|Ростов-на-Дону
|6
|+20,9°
|Воронеж
|6
|+15,6°
|Волгоград
|5
|+18,5°
|Самара
|3
|+15,7°
|Москва
|2
|+15,1°
|Уфа
|2
|+13,4°
|Казань
|1
|+15,0°
|Санкт-Петербург
|1
|+14,6°
|Нижний Новгород
|1
|+13,7°
|Красноярск
|1
|+13,0°
|Челябинск
|1
|+12,9°
|Пермь
|1
|+10,8°
|Омск
|0
|+14,7°
|Екатеринбург
|0
|+12,3°
|Новосибирск
|0
|+12,3°
По данным Яндекс Погоды, 2012–2021
Как считали
Изучили данные городских метеостанций о температуре и облачности 1 сентября с 6:00 до 12:00 по местному времени (за этот период метеостанции измеряют данные 2–3 раза). Утро считали ясным, если в среднем в моменты наблюдений облаками было закрыто не более 35% неба.
День знаний в России не всегда празднуют 1 сентября: если эта дата приходится на выходные, праздник могут перенести. Однако поскольку единого правила для переноса Дня знаний в России не существует, аналитики Погоды сравнивали данные только за первый день сентября.