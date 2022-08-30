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Самаре не слишком везет с погодой в День знаний

30 августа 2022 11:02
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Самаре не слишком везет с погодой в День знаний

Аналитики Яндекс Погоды изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и выяснили, насколько ясным и тёплым обычно бывает День знаний в крупнейших городах России. А также составили прогноз для Самары на утренние часы 1 сентября — время, когда в школах проходят традиционные торжественные линейки.

Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды: «Судя по прогнозу, который мы составили с помощью технологии Meteum, утром 1 сентября самарцев ожидает малооблачная погода. Температура воздуха до +26°, скорость ветра составит 2 метра в секунду. Осадков не ожидается».

По данным Яндекс Погоды, утро 1 сентября в Самаре за последнее десятилетие было ясным три раза. Температура в утренние часы составляла в среднем +15,7°.

Среди российских городов-миллионеров безоблачную погоду первым утром сентября чаще всего наблюдали Воронеж и Ростов-на-Дону. В Новосибирске, Омске и Екатеринбурге этого не случилось ни разу.

Погода утром 1 сентября в городах-миллионерах
По данным метеонаблюдений за 10 лет

Город

Сколько раз утро было ясным

 Средняя температура
     
Ростов-на-Дону 6 +20,9°
Воронеж 6 +15,6°
Волгоград 5 +18,5°
Самара 3 +15,7°
Москва 2 +15,1°
Уфа 2 +13,4°
Казань 1 +15,0°
Санкт-Петербург 1 +14,6°
Нижний Новгород 1 +13,7°
Красноярск 1 +13,0°
Челябинск 1 +12,9°
Пермь 1 +10,8°
Омск 0 +14,7°
Екатеринбург 0 +12,3°
Новосибирск 0 +12,3°

По данным Яндекс Погоды, 2012–2021

Как считали

Изучили данные городских метеостанций о температуре и облачности 1 сентября с 6:00 до 12:00 по местному времени (за этот период метеостанции измеряют данные 2–3 раза). Утро считали ясным, если в среднем в моменты наблюдений облаками было закрыто не более 35% неба.

День знаний в России не всегда празднуют 1 сентября: если эта дата приходится на выходные, праздник могут перенести. Однако поскольку единого правила для переноса Дня знаний в России не существует, аналитики Погоды сравнивали данные только за первый день сентября.

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