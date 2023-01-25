Самарчанку подозревают в мошенничестве при получении выплат

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Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, следственного управления Управления МВД России по г. Самаре по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, совершенное в крупном размере), в отношении жительницы Волжского района.

Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что 46-летняя жительница села Подстепновка Самарской области подала заявление в государственное казенное учреждение для выплат в связи с рождением третьего и последующего ребенка. При подаче документов заявительница предупреждалась соц. работниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон.

Полицейские установили, что для получения необходимых документов женщина предоставила ложные сведения о рождении ею восьмого ребенка в ОЗАГС Кировского района областного центра.

На основе поданных документов в период с апреля 2019 года по июль 2022 года безработная, имеющая на иждивении 7 несовершеннолетних детей, получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму около 528 тысяч рублей.

Начальник отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, следственного управления Управления МВД России по г. Самаре подполковник юстиции Галина Климова, ведущая предварительное расследование уголовного дела, предупреждает, что хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.