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Самарчанки разлюбили короткие платья

21 июня 2022 13:19
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Самарчанки разлюбили короткие платья

Спрос на мини на Ozon в этом году растет в два раза медленнее, чем на макси. А самой популярной длиной становится миди — штучные продажи таких платьев в 2-3 раза превышают спрос и на мини, и на макси.

Продажи платьев и сарафанов мини на Ozon в Самаре в июне 2022 года выросли в два раза год к году, но спрос на макси за тот же период увеличился четыре раза. Миди — компромисс между короткими и длинными платьями — также пользуются сейчас большей популярностью, чем мини (рост в три раза).

В топ популярных мини на Ozon в Самаре попали пляжные платья-футболки, платья-туники разных цветов. В категории макси самарки покупают сарафаны с цветочными принтами, трикотажные летние платья и вечерние платья. Среди платьев и сарафанов средней длины популярны сарафаны, легкие летние платья, платья-рубашки и кружевные платья.

Несмотря на то, что в Самаре продажи макси растут сейчас быстрее, чем мини, штучных продаж коротких платьев и сарафанов пока больше. Однако жительницы города сейчас больше всего любят компромиссный вариант одежды — длину миди, штучных продаж платьев-миди в два раза больше, чем платьев-мини.

Теги: Опрос

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