В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
Самарчанка взяла в кредит 850 000 рублей и отдала их мошенникам

9 сентября 2025 14:56
178
В одном из мессенджеров она нашла объявление о возможности получать дополнительный заработок путем инвестиций.

В Самаре женщина в одном из мессенджеров нашла объявление о возможности получать дополнительный заработок путем инвестиций.

Для того чтобы узнать об условиях подработки она вступила в чат и через некоторое время на её электронный адрес поступило сообщение от неизвестного, который назвался представителем известной инвестиционной компании.

Он рассказал, что, увидев в чате её обращение о помощи в подработке, решил ей помочь. Мужчина рассказал, что есть возможность вкладывать деньги в выгодные российские бизнес проекты, но для этого нужна большая сумма денег.

Поверив аферисту, потерпевшая взяла кредит на сумму 850 000 рублей и перевела на указанный незнакомцем счет и стала ждать обещанных выплат, но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  freepik.com

