Самарчанка взяла в кредит 850 000 рублей и отдала их мошенникам

В Самаре женщина в одном из мессенджеров нашла объявление о возможности получать дополнительный заработок путем инвестиций.

Для того чтобы узнать об условиях подработки она вступила в чат и через некоторое время на её электронный адрес поступило сообщение от неизвестного, который назвался представителем известной инвестиционной компании.

Он рассказал, что, увидев в чате её обращение о помощи в подработке, решил ей помочь. Мужчина рассказал, что есть возможность вкладывать деньги в выгодные российские бизнес проекты, но для этого нужна большая сумма денег.

Поверив аферисту, потерпевшая взяла кредит на сумму 850 000 рублей и перевела на указанный незнакомцем счет и стала ждать обещанных выплат, но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: freepik.com