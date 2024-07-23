Самарчанка вошла в число победителей второго полуфинала проекта «Мастера гостеприимства»

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Итоги второго полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели в Череповце – крупнейшем промышленном городе Вологодской области. В гранд-финал вошли 32 участника из 19 регионов России. На протяжении трех дней участники проходили конкурсные испытания на оценку гибких компетенций, профессионального масштаба и интервью. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Город металлургов радушно принял полуфиналистов проекта «Мастера гостеприимства». Участники, в свою очередь, дали профессиональную оценку тому, насколько Череповец готов к притоку туристов в город и предложили реализацию уникальных туристических концепций.

«За пять лет проект «Мастера гостеприимства» стал платформой для общения, сотрудничества и обмена опытом между представителями ресторанного бизнеса, туроператорами, менеджерами креативной и событийной индустрий. Проект становится всё более востребованным и значимым для развития российского туризма. Нововведением стали бизнес-форумы, которые мы проводим в разных регионах России – участники не просто проходят оценочные испытания, но и обсуждают перспективы развития туризма, высказывают свои предложения по развитию регионов», – подчеркнул исполнительный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На торжественном закрытии бизнес-форума помимо культурно-развлекательной программы были объявлены имена гранд-финалистов. В результате комплексной оценки гибких компетенций и профессионального масштаба, а также интервью в гранд-финал конкурса прошли 32 участника из 19 регионов России.

Победительницей второго полуфинала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Самарской области стала руководитель центра недвижимости и ипотеки Екатерина Сергеева.

Профессиональная деятельность Екатерины связана со сферой недвижимости. Начав свою карьеру с позиции секретаря, она прошла путь до руководителя центра недвижимости и ипотеки. Помимо профессиональной деятельности, она активно участвует в социальных проектах, направленных на поддержку социально незащищенных слоев населения.

«На данный момент обучаюсь в Федеральном ресурсном центре подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Все это - с целью получить знания, необходимые в работе специалиста из индустрии гостеприимства», – поделилась Екатерина Сергеева.

В заключительный день работы бизнес-форума участники прослушали TED-выступления и стали зрителями уникальной программы «Прожектор Конрада Хилтона», в рамках которого у них была возможность обсудить новости из мира гостеприимства с экспертами индустрии: наставником проекта, основателем клуба отельеров «На страже отелей» Алексеем Воловым, генеральным директором «Курорт Манжерок» Светланой Буровой, наставником проекта, основателем агентства FLAMINGO Project Полиной Пушкиной, управляющим партнером BE:CATERING, руководителем всероссийской олимпиады по кулинарии и сервиса «Легенда» Максимом Беляевым.

Следующий полуфинал проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе.