Самарчанка вошла в число победителей профессионального конкурса «Флагманы образования»

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Объявлены имена 10 победителей финала профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам соревнований, которые проходили на площадке Президентской академии (РАНХиГС), в число сильнейших вошла заместитель директора по воспитательной работе Юлия Дюльдина из города Самары. Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В торжественном награждении победителей конкурса «Флагманы образования» приняли участие: Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, ректор Президентской академии (РАНХиГС), генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, Генеральный директор АО «Просвещение» Наталья Третьяк.

К дистанционному этапу конкурса – комплексной оценке уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний – были допущены 14 195 управленцев в сфере образования и 57 635 педагогов. Из них 2183 конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов, встретились в очных региональных полуфиналах, которые прошли в октябре по всей России. По итогам регионального этапа 265 управленцев в сфере образования и педагогов, набравшие наибольшее количество баллов, были приглашены к участию в финальных испытаниях.

Проект «Флагманы образования» нацелен на выявление наиболее подготовленных и мотивированных педагогов и управленцев в сфере образования с последующим предоставлением им возможностей карьерного и профессионального развития.

На площадке финала состоялось Заседание Наблюдательного совета проекта «Флагманы образования» с участием Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и ректора Президентской академии, Генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», Алексея Комиссарова, где были подведены итоги работы в 2023 году и озвучены задачи на следующий сезон проекта.

Управленец-лидер, флагман образования – это человек, обладающий комплексом компетенций: как личностных, так и профессиональных, индивидуальным мастерством и искусством работы в команде. Этот подход определил общую концепцию, содержание и форматы конкурсных заданий.

Первым конкурсным испытанием было личное выступление финалистов по теме «Российское образование: мой личный вклад в общее дело». Финалисты представили заранее разработанный проект, направленный на развитие профессионального мастерства педагогов и управленцев в сфере образования. В рамках второго конкурсного испытания «НЕконференция: вызовы и командные решения» конкурсантов ждала командная работа: обсуждение и презентация в выбранном ими современном формате одной из дискуссионных тем современного образования. На данном этапе в фокусе внимания конкурсной комиссии была оценка таких компетенций, как: навыки командного взаимодействия, информационная грамотность и креативность. В третий день конкурсанты выполняли задание под названием «Мировое кафе: команда с нуля». Им предстояло в командах разработать проект, продемонстрировав критическое и стратегическое мышление, навыки управления проектами и профессионального взаимодействия. Вызовом данного испытания стала необходимость быстрой адаптации к изменяющимся внешним условиям. Каким именно – конкурсанты узнали уже непосредственно на площадке.

В число победителей в финале профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошла заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ Самарской области «Гимназия № 11» Юлия Дюльдина.

«Участие в конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – срана возможностей», особенно в финале – это прекрасная возможность не только для личностного роста, это возможность найти единомышленников, познакомиться с практиками из разных регионов. Конкурсные испытания были построены таким образом, что мы постоянно коммуницировали, мы не находились во внутренней оболочке какой-то маленькой локации, нас перемешивали, и за счет этого мы могли поделиться опытом, что-то почерпнуть для себя, и это очень ценно и очень важно. Своим коллегам хочу посоветовать участвовать в конкурсе «Флагманы образования» - если вы стоите перед этим выбором, решайтесь. С президентской платформой я знакома уже пять лет, но не участвовала сама, а была связана с конкурсами, в которых участвовали мои ученики – «Большая перемена», так как я являюсь наставником. Именно дети научили меня, как важно постоянно совершенствоваться и «Россия – срана возможностей» именно та платформа, которая помогает найти дело по душе», – рассказала Юлия Дюльдина.

Помимо конкурсных испытаний, участники погрузились в просветительско-образовательную программу. Этапы создания системы воспитания и российские традиционные духовно-нравственные ценности рассмотрели на лекции начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова. Первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов обсудил с финалистами глобальные вызовы и перспективы в сфере образования и представил актуальные образовательные стратегии. О ролях лидера и руководителя, а также о методах управления рассказал декан факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС Илья Шебураков. Как использовать медиа для формирования внутренних и внешних коммуникаций образовательной организации узнали на лекции Александра Милкуса, члена Общественного совета при Минпросвещения России по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. Лекцию на тему: «Команда, возглавляемая женщиной: новый горизонт лидерства» прочитала финалистам Генеральный директор АО «Просвещение» Наталья Третьяк.

Участники также посетили международную выставку-форум «Россия», где в 75-ом павильоне ВДНХ представлены лучшие достижения всех регионов России. Также была организована экскурсия в павильон с интерактивной экспозицией «Первые в России – стране возможностей», которая разделена на восемь тематических зон, связанных между собой ключевым смыслом: «мечта – начало любого открытия» – себя, изобретений, общества, страны, будущего.

Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации, а также получить призы от партнеров проекта.