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Самарчанка прошла в финал Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2023»

20 ноября 2023 13:25
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Самарчанка прошла в финал Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2023»

25 ноября состоится финальное шоу 14-го сезона единственного в мире конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2023»! Из 30 финалисток только одна получит главный приз – 3 000 000 рублей (налог оплачивает организатор). 

В этом году среди 30 счастливиц, прошедших все сложнейшие отборочные испытания, оказалась Дарья Барбашина из Самары. Дарья была приглашена оргкомитетом конкурса «Мисс Офис» в Москву вместе с другими финалистками проекта – в данный момент она готовится к шоу вместе с командой профессиональных постановщиков, хореографов и стилистов.

Финал конкурса пройдет в столичном центре «Планета КВН». Земляки, у которых нет возможности лично посетить финальное шоу, смогут поддержать красавицу онлайн.
 Зрители смогут проголосовать за понравившихся участниц в прямом эфире – конкурсантка, набравшая наибольшее количество голосов, получит специальную награду «Приз зрительских симпатий».

Онлайн-трансляция шоу начнётся 25 ноября в 18:00 по Московскому времени
 по ссылке: https://www.missoffice.org/online.php 

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