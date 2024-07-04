Самарчанка пожаловалась, что никого не привлекли к ответственности за травму ее дочери в школе

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Жительница Самары пожаловалась, что никого не привлекли к ответственности за травму ее дочери. Женщина написала обращение в приемную председателя следственного комитета.

— В сентябре 2021 года ее 12-летняя дочь получила компрессионный перелом позвонков во время урока физкультуры. До настоящего времени виновные наказания не понесли, — сообщили в центральном аппарате СК.



Известно, что самарские следователи возбудили уголовное дело. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Однако расследование застопорилось.



— Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и завершению расследования в кратчайшие сроки, о чём представить доклады, — добавили в СК.

Похожая история была и в Волжском районе. В ноябре 2023 года ученик 5-го класса школы в Петра Дубраве сломал обе кости предплечья. Перелом оказался закрытый. Случилось это по вине преподавателя, пишет 63.ру.