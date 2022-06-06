Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 50 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
 Для жителей Сызрани и близлежащих территорий медпомощь станет доступнее.
В Сызрани ведется работа по созданию территориального медицинского объединения
В столице Башкирии выступили свыше 200 спортсменов из 48 российских регионов.
На Спартакиаде учащихся России по вольной борьбе представители СО завоевали две серебряные медали
Спортсменка из Самарской области Арина Голубцова завоевала золотую медель.
В Королеве прошло первенство России по боксу среди девушек 
В этом году состязания впервые вышли за границы троллейбусного депо.
Самарский водитель троллейбуса Сергей Василенко стал призером Всероссийского конкурса
12 июня в 13:00 в рамках фестивля «САМ.ФЕСТ» на сцену стадиона «Солидарность Арена» выйдут VLNY, Artemiev, Вячеслав Бутусов и Олег Митяев.
Минкульт СО: анонс культурных событий недели 
При движении в дождливую погоду ухудшается видимость, поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.
Госавтоинспекция СО предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки из-за дождя
Финал второго сезона «Лиги Лекторов» проходил в Москве 31 мая и 1 июня, в нем участвовали 100 претендентов на победу из 42 российских городов.
Самарчанка Екатерина Снигирь стала победителем второго сезона конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание"
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.97
0.39
EUR 65.92
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
В Самаре завершился Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ
В Сызрани завершились Всероссийские соревнования по футболу среди ветеранов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарчанка Екатерина Снигирь стала победителем второго сезона конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание"

6 июня 2022 14:34
195
Финал второго сезона «Лиги Лекторов» проходил в Москве 31 мая и 1 июня, в нем участвовали 100 претендентов на победу из 42 российских городов.

Екатерина Снигирь, координатор образовательной программы «Капитаны» в Самаре, вошла в число 50 победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», организованного Российским обществом «Знание». Торжественная церемония награждения лучших из лучших состоялась 2 июня в Москве в концертном зале «Мир». Победителей лично поздравил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Финал второго сезона «Лиги Лекторов» проходил в Москве 31 мая и 1 июня, в нем участвовали 100 претендентов на победу из 42 российских городов, они читали лекции в ведущих столичных вузах. Екатерина Снигирь успешно выступила в РАНХиГС с лекцией «7 мифов о предпринимательстве».

Екатерине 23 года, она член общественного совета при Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, координатор образовательной программы «Капитаны» в Самаре, менеджер проектного управления и грантополучатель проекта «Молодежь России».

Екатерина уже четыре года работает со старшеклассниками и первокурсниками по вопросам профориентации, предпринимательства и социального проектирования. Она видит, как ребята теряются при выборе будущего или вообще разочаровываются в образовании, а потому старается помогать сделать выбор, получить основные компетенции — предпринимательское мышление и проектный менеджмент. Эти темы для Екатерины понятны, поскольку касаются ее основной деятельности: она также является предпринимателем.

Екатерину Снигирь и других победителей конкурса «Лига Лекторов» выбирали из числа финалистов московские студенты, прослушавшие лекции. Обладателями почетного звания Лектор «Знания» стали 50 россиян из 25 городов: Архангельска, Благовещенска, Волгограда, Грозного, Дзержинска Нижегородской области, Казани, Курска, Москвы, Новосибирска, Орла, Оренбурга, Перми, Пскова, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Симферополя, Смоленска, Томска, Тулы, Уфы, Челябинска, Щёкина Тульской области.

На церемонии награждения в московском концертном зале «Мир» собрались все финалисты второго сезона «Лиги Лекторов». Их поздравил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, он отметил, что второй сезон стал гораздо более массовым, более конкурентным: если в первом участвовало свыше 2,5 тысячи человек, то во втором — более 5 тысяч, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

 

Фото:   пресс-служба Российского общества "Знание"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
6 июня 2022  13:46
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
132
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
6 июня 2022  10:40
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
194
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
813
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
664
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
556
Весь список