Самарчанка Екатерина Снигирь стала победителем второго сезона конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание"

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Екатерина Снигирь, координатор образовательной программы «Капитаны» в Самаре, вошла в число 50 победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», организованного Российским обществом «Знание». Торжественная церемония награждения лучших из лучших состоялась 2 июня в Москве в концертном зале «Мир». Победителей лично поздравил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Финал второго сезона «Лиги Лекторов» проходил в Москве 31 мая и 1 июня, в нем участвовали 100 претендентов на победу из 42 российских городов, они читали лекции в ведущих столичных вузах. Екатерина Снигирь успешно выступила в РАНХиГС с лекцией «7 мифов о предпринимательстве».

Екатерине 23 года, она член общественного совета при Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, координатор образовательной программы «Капитаны» в Самаре, менеджер проектного управления и грантополучатель проекта «Молодежь России».

Екатерина уже четыре года работает со старшеклассниками и первокурсниками по вопросам профориентации, предпринимательства и социального проектирования. Она видит, как ребята теряются при выборе будущего или вообще разочаровываются в образовании, а потому старается помогать сделать выбор, получить основные компетенции — предпринимательское мышление и проектный менеджмент. Эти темы для Екатерины понятны, поскольку касаются ее основной деятельности: она также является предпринимателем.

Екатерину Снигирь и других победителей конкурса «Лига Лекторов» выбирали из числа финалистов московские студенты, прослушавшие лекции. Обладателями почетного звания Лектор «Знания» стали 50 россиян из 25 городов: Архангельска, Благовещенска, Волгограда, Грозного, Дзержинска Нижегородской области, Казани, Курска, Москвы, Новосибирска, Орла, Оренбурга, Перми, Пскова, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Симферополя, Смоленска, Томска, Тулы, Уфы, Челябинска, Щёкина Тульской области.

На церемонии награждения в московском концертном зале «Мир» собрались все финалисты второго сезона «Лиги Лекторов». Их поздравил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, он отметил, что второй сезон стал гораздо более массовым, более конкурентным: если в первом участвовало свыше 2,5 тысячи человек, то во втором — более 5 тысяч, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

Фото: пресс-служба Российского общества "Знание"