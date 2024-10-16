Самара вошла в ТОП самых бюджетных направлений для отдыха осенью

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Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса путешествий МТС Travel выяснила, в каких российских городах можно найти самое доступное жилье для отдыха в период осенних школьных каникул. Самара вошла в ТОП-городов, где проживание в отелях обойдется дешевле всего — в среднем 5000 рублей в сутки на двоих.

По данным МТС Travel, средняя цена на туристическое жилье в России во время предстоящих каникул составляет 6 200 рублей в сутки. Помимо Самары, в список самых бюджетных направлений вошли Рязань со средним чеком 4200 рублей в сутки, Пятигорск и Владимир – 4900 рублей, и Псков, который замыкает ТОП-5 со средним чеком 5100 рублей.



- Самара в осенний период подойдет для коротких путешествий жителям Поволжья. Октябрь в регионе вышел не столь холодным и дождливым, подарив приятную погоду для прогулок и поездок на природу. Помимо Жигулевских гор и набережной Волги, туристы также выбирают для поездок замок Гарибальди в Хрящевке и Бариновскую деревянную мельницу в Нефтегорском районе Хорошим помощником для туристов в поездках станет гастрогид от МТС по Волжской кухне, в котором можно увидеть блюда из местных специалитетов и основные рестораны Самары, представленные в различных подборках, - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.



ТОП бюджетных направлений на осенние каникулы 2024, средняя цена за сутки проживания на двоих

Рязань 4 200 рублей Пятигорск, Владимир 4 900 рублей Самара 5 000 рублей Псков 5 100 рублей Владикавказ 5 200 рублей Тула 5 300 рублей Калининград, Нижний Новгород 5 600 рублей Санкт-Петербург 6 100 рублей

Методика

Проанализированы средние открытые цены на отели, апартаменты и другие объекты размещения по России, а также бронирования в период осенних школьных каникул с захватом выходных дней с 25 октября по 4 ноября.