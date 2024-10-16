Самара вошла в ТОП самых бюджетных направлений для отдыха осенью

Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса путешествий МТС Travel выяснила, в каких российских городах можно найти самое доступное жилье для отдыха в период осенних школьных каникул. Самара вошла в ТОП-городов, где проживание в отелях обойдется дешевле всего — в среднем 5000 рублей в сутки на двоих.
По данным МТС Travel, средняя цена на туристическое жилье в России во время предстоящих каникул составляет 6 200 рублей в сутки. Помимо Самары, в список самых бюджетных направлений вошли Рязань со средним чеком 4200 рублей в сутки, Пятигорск и Владимир – 4900 рублей, и Псков, который замыкает ТОП-5 со средним чеком 5100 рублей.
- Самара в осенний период подойдет для коротких путешествий жителям Поволжья. Октябрь в регионе вышел не столь холодным и дождливым, подарив приятную погоду для прогулок и поездок на природу. Помимо Жигулевских гор и набережной Волги, туристы также выбирают для поездок замок Гарибальди в Хрящевке и Бариновскую деревянную мельницу в Нефтегорском районе Хорошим помощником для туристов в поездках станет гастрогид от МТС по Волжской кухне, в котором можно увидеть блюда из местных специалитетов и основные рестораны Самары, представленные в различных подборках, - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
ТОП бюджетных направлений на осенние каникулы 2024, средняя цена за сутки проживания на двоих
|
Рязань
|
4 200 рублей
|
Пятигорск, Владимир
|
4 900 рублей
|
Самара
|
5 000 рублей
|
Псков
|
5 100 рублей
|
Владикавказ
|
5 200 рублей
|
Тула
|
5 300 рублей
|
Калининград, Нижний Новгород
|
5 600 рублей
|
Санкт-Петербург
|
6 100 рублей
Методика
Проанализированы средние открытые цены на отели, апартаменты и другие объекты размещения по России, а также бронирования в период осенних школьных каникул с захватом выходных дней с 25 октября по 4 ноября.