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Самара вошла в ТОП самых бюджетных направлений для отдыха осенью

16 октября 2024 10:47
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Самара вошла в ТОП самых бюджетных направлений для отдыха осенью

Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса путешествий МТС Travel выяснила, в каких российских городах можно найти самое доступное жилье для отдыха в период осенних школьных каникул. Самара вошла в ТОП-городов, где проживание в отелях обойдется дешевле всего — в среднем 5000 рублей в сутки на двоих.

По данным МТС Travel, средняя цена на туристическое жилье в России во время предстоящих каникул составляет 6 200 рублей в сутки. Помимо Самары, в список самых бюджетных направлений вошли Рязань со средним чеком 4200 рублей в сутки, Пятигорск и Владимир – 4900 рублей, и Псков, который замыкает ТОП-5 со средним чеком 5100 рублей.


- Самара в осенний период подойдет для коротких путешествий жителям Поволжья. Октябрь в регионе вышел не столь холодным и дождливым, подарив приятную погоду для прогулок и поездок на природу. Помимо Жигулевских гор и набережной Волги, туристы также выбирают для поездок замок Гарибальди в Хрящевке и Бариновскую деревянную мельницу в Нефтегорском районе Хорошим помощником для туристов в поездках станет гастрогид от МТС по Волжской кухне, в котором можно увидеть блюда из местных специалитетов и основные рестораны Самары, представленные в различных подборках, - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
 

ТОП бюджетных направлений на осенние каникулы 2024, средняя цена за сутки проживания на двоих

 

Рязань

4 200 рублей

Пятигорск, Владимир

4 900 рублей

Самара

5 000 рублей

Псков

5 100 рублей

Владикавказ

5 200 рублей

Тула

5 300 рублей

Калининград, Нижний Новгород

5 600 рублей

Санкт-Петербург

6 100 рублей

 

Методика

Проанализированы средние открытые цены на отели, апартаменты и другие объекты размещения по России, а также бронирования в период осенних школьных каникул с захватом выходных дней с 25 октября по 4 ноября.

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