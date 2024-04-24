Самара вошла в топ городов с самой вкусной шаурмой

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Самая вкусная шаурма или шаверма – в Санкт-Петербурге, считают 25,92% путешественников. Об этом говорится в результатах опроса сервиса путешествий Туту, в котором приняли участие более 4000 человек.

На втором месте Москва – за столичную шаурму проголосовали 19,34% опрошенных. Далее следуют Казань – 5,65%, Ростов-на-Дону – 5,32% и Нижний Новгород – 5,09%.

В топ-10 также вошли Краснодар – 4,62% путешественников считают, что самая вкусная шаурма в этом городе, Екатеринбург – его выбрали 4,18%, Новосибирск – 3,62%, Уфа – 3,55%. Замыкает рейтинг Самара – за нее проголосовали 3,2% опрошенных.

На одиннадцатом месте Пермь – 3,17%, на двенадцатом Воронеж – 2,99%, на тринадцатом Омск – 2,96%. Далее следуют Челябинск (2,54%), Красноярск (2,43%) и Волгоград (2,15%).