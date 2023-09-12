Самара вошла в топ-10 городов для неспешной жизни

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Сервис по поиску работы и персонала Работа.ру провел исследование и узнал, в каких городах, по мнению россиян, проще поддерживать неспешную жизнь и соблюдать баланс между работой и личной жизнью. В исследовании приняли участие 2900 респондентов из всех регионов страны.

Самым подходящим городом для неспешной жизни россияне назвали Калининград, за который проголосовало 16% респондентов. На втором месте — Ярославль (15%), а на третьем — Владимир (14%).

Главный летний туристический курорт Сочи оказался на четвертом месте, за него отдали голоса 13% опрошенных, а за Санкт-Петербург — 10%. По 9% респондентов выбрали Самару, Краснодар и Москву. За Саратов и Тюмень высказались по 8% опрошенных.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2900 респондентов

Время проведения: сентябрь 2023 года