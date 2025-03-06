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Самара вошла в пятерку городов с самыми высокими ценами на дубайский шоколад

6 марта 2025 11:55
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Самара вошла в пятерку городов с самыми высокими ценами на дубайский шоколад

В 2ГИС начал показывать, в каких кондитерских можно купить дубайский шоколад — найти такие специализированные точки можно, написав «дубайский шоколад» в строке поиска в геосервисе. На основе новых данных аналитики 2ГИС сравнили 16 крупнейших городов страны по средней стоимости 200-граммовой плитки шоколада, ставшего сенсацией в соцсетях в прошлом году, а сейчас переживающего вторую волну популярности.

По данным 2ГИС, прямо сейчас в России наблюдается вторая волна роста интереса к дубайскому шоколаду — его поиск на картах городов России за последние два месяца вырос на 20% и почти добрался до первого пика, который был в октябре 2024. Тогда места, где купить шоколад, на картах городов искали так же активно, как безалкогольные напитки, рост числа точек продаж которых стал одним из трендов в российском общепите в 2024 году.

Дубайский шоколад — это десерт ручной работы: шоколадный батончик или плитка с начинкой из кнафе (вытяжное тесто катаифи, растянутое на тонкие нити) и тахини (паста из кунжутных семян) с добавлением разных начинок. Сначала купить десерт можно было только в ОАЭ, затем он появился и в российских магазинах.

Специалисты геосервиса проанализировали цены на популярный десерт в магазинах, которые специализируются на продаже кондитерских изделий. Средняя стоимость одной плитки дубайского шоколада (в расчет брали плитку весом от 200 до 250 грамм) в городах-миллионниках России составляет 2 188 рублей.  Дешевле всего купить такой десерт можно в Ростове-на-Дону — средняя стоимость, по данным 2ГИС, составляет 1 217 рублей. В пятёрку городов с самыми доступными ценами вошли также Воронеж (1 485 рублей за плитку), Волгоград (1 499 рублей), Нижний Новгород (1 625 рублей) и Красноярск (1 676 рублей). А вот дороже всего плитка дубайского шоколада обойдётся жителям Москвы — в столице средняя стоимость десерта составила 4 137 рублей.

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