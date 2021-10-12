Самара вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

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Городской округ Самара вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и занял четвертое место в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Из 263 заявок, поданных на эту номинацию, Самара отмечена за использование новых форм и методов работы по укреплению межнационального мира и согласия. В качестве поощрения город получит денежную премию в размере 20 млн. рублей.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. По решению Президента Российской Федерации Владимира Путина начиная с 2020 года призовой фонд конкурса был увеличен в 25 раз – до 1 млрд. рублей.

В этом году конкурс проводился по 5 номинациям. Впервые в нем смогли принять участие муниципальные округа.

«Активное участие муниципалитетов свидетельствует о стремлении заявить о себе, делиться своими уникальными наработками и успешными практиками. Мы видим, что количество заявок на участие с 2017 года увеличилось более чем в два раза», – поздравил по видеосвязи победителей конкурса заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В Самарской области, на территории которой проживают представители 157 национальностей, накоплен огромный опыт по реализации значимых социальных, культурных проектов и общественных инициатив. Проведенный в рамках Дня России городской квест «Мое время в моей стране» признан уникальной формой для популяризации знаний об особенностях истории, культуры 85 субъектов Российской Федерации. Большую роль в реализации государственной национальной политики, в сбережении этнокультурного, языкового богатства, исторического наследия всех народов играют институты гражданского общества.

Признанный одним из лучших, самарский опыт в реализации государственной национальной политики будет презентован участникам II Всероссийского форума «Народы России», который будет проходить в Москве 2 ноября 2021 года в рамках Дня народного единства.