«Самара в движении»: более 75 тысяч человек приняли участие в тренировках проекта в 2025 году

75

В Самаре подвели итоги проекта «Самара в движении». За три летних месяца и сентябрь в тренировках на пяти открытых площадок на набережной, на центральной площади города и в парках приняли участие более 75 тысяч человек.

По данным департамента физической культуры и спорта, самой популярной за лето и первые дни осени стала площадка на Первомайском спуске – ее посетили 28 тысяч человек. Там работала зона групповых тренировок с зумбой, йогой, пилатесом, силовым тренингом и др., боксерский ринг и зона пляжных игровых видов спорта с волейболом, теннисом и футболом. Порядка 25 тысяч человек занимались на площади Куйбышева, где было открыто футбольное поле, баскетбольные площадки, городошная площадка, площадка для падел-тенниса и панна-футбола, работала полоса препятствий, кроссфит-зона и регулярно проходили силовые тренинги. Около 8 тысяч человек посетили занятия по боксу, зумбе и стретчингу на площадке «Место силы» на Ленинградском спуске, примерно по 5,5 тысяч человек занимались на площадках в парках Гагарина и 50-летия Октября.



Занятия вели профессиональные тренеры более чем из 30 фитнес‑центров, федераций и спортивных клубов Самары. «Это был очень классный спортивный сезон с зумбой. Спасибо всем, кто разделил эту радость пляжных тренировок вместе с нами, и всем, кто так или иначе принимал участие в организации работы площадок. Ждем следующего года, чтобы вновь выйти на открытые площадки», – сказала тренер проекта «Самара в движении» Татьяна Стрельникова.

Фото: администрация Самары