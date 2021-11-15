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Самара в десятке: названы самые добрые города России

15 ноября 2021 09:37
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Самара в десятке: названы самые добрые города России

В эпоху процветания тренда на осознанное потребление россияне все чаще предпочитают шеринг продаже и покупке необходимых вещей. Ассортимент бесплатных предложений на Авито включает в себя товары для дома и дачи, хобби и отдыха и личные вещи. Статистика показывает, что в октябре этого года количество объявлений с пометкой “даром” на Авито в России выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. В Самаре в этом октябре отдавали на 27% больше бесплатных товаров, чем в прошлом.

Тренд на шеринг вещей продолжает демонстрировать положительную динамику по всей стране - россияне активно делятся всеми возможными видами товаров, начиная от растений, заканчивая бытовой техникой. Аналитики Авито выяснили, жители каких городов чаще всего отдают вещи безвозмездно в этом году.

Топ-10 городов с наибольшим ростом предложения товаров “даром” в этом году:

  1. Астрахань (+156%)
  2. Тюмень (+62%)
  3. Красноярск (+43%)
  4. Сочи (+42%)
  5. Ижевск (+31%)
  6. Уфа (+31%)
  7. Краснодар (+30%)
  8. Кемерово (+28%)
  9. Самара (+27%)
  10. Тольятти (+26%)

Самыми альтруистически настроенными гражданами оказались жители Астрахани – по сравнению с октябрем 2020 года количество объявлений о дарении вещей в городе увеличилось в 2,6 раза. На втором месте разместилась Тюмень – в этом октябре на сайте в городе стало на 62% больше объявлений о безвозмездном шеринге товаров, чем прошлой осенью. Красноярцы также продемонстрировали интерес к осознанному потреблению – по сравнению с прошлой осенью в этом октябре жители города делились вещами на 43% чаще. Что интересно, Москва и Санкт-Петербург не вошли в топ-10 городов с наиболее активно растущим количеством бесплатных объявлений. С осени 2020 года количество объявлений с пометкой “даром” в мегаполисах увеличилось на 17% и 6% соответственно. В Самаре рост безвозмездного предложения составил 27% с прошлой осени.

“Осознанное потребление – важный шаг в заботе об окружающем мире и экологии. Один из его главнейших аспектов – шеринг, который стал практически общемировым трендом. Мы в первую очередь видим отражение этого тренда у нас на сайте, где пользователи могут как продавать свои вещи и покупать, так и проводить безвозмездные сделки. Пользователи понимают, что продавая или отдавая свои вещи, мы заботимся об экологии и сохраняем ресурсы планеты. С каждым годом россиян, вовлекающихся в процесс осознанного потребления, становится все больше и больше, например, в этом году количество объявлений с пометкой “даром” на Авито увеличилось на 22%. Бесплатные объявления размещают по всей стране, и в условиях пандемии каждый желающий может безопасно заказать необходимую вещь с Авито Доставкой не только в своем городе, но и в другом регионе” – комментирует Иван Гуз, Управляющий директор Авито Товары.

Что россияне отдают бесплатно?

Самой популярной в шеринге категорией оказалась категория “Для дома и дачи” – в сравнении с прошлой осенью в этом октябре товары для обустройства отдавали на 34% чаще. В рамках данной категории россияне чаще всего “дарили” растения (+53%), на втором месте – товары для ремонта и для кухни с ростом предложения 37% и 35% соответственно. Кроме того, жители России предпочитали отдавать предметы мебели (+29%) и бытовую технику (+18%). В Самаре товары категории “Для дома и дачи” отдавали на 35% чаще, чем в октябре 2020 года. В рамках данного раздела предпочитали делиться строительными материалами (на 64% больше), товарами для кухни (+12%) и мебелью (+63%).

Товары категории “Хобби и отдых” также часто передавались в безвозмездное пользование – по сравнению с октябрем 2020 года их размещали на сайте на 22% чаще. Наибольший рост предложения был зафиксирован в разделе товаров для охоты и рыбалки, в этом октябре их отдавали на 52% чаще, чем в прошлом. Оборудованием для спорта и отдыха россияне делились на 31% больше, а товарами для коллекционирования и книгами – на 26% и 24% чаще соответственно. В этом октябре жители Самары отдавали товары категории “Хобби и отдых” на 25% чаще, чем в прошлом. Безвозмездное предложение на охотничьи и рыболовные принадлежности выросло в 2,1 раза, а на спортивные товары – на 12%. Коллекционные товары и книги отдавали на 28% и 17% чаще соответственно.

Еще одной популярной категорией оказались “Животные” – в этом октябре домашних питомцев отдавали даром на 22% чаще, чем в прошлом. В данном разделе россияне чаще всего бесплатно отдавали собак (+39%), товары для животных (+20%) и кошек (+18%). В Самаре этой осенью домашних животных отдавали на 29% чаще, чем прошлой. Чаще всего безвозмездно отдавали собак (+46%), товары для животных (+25%) и кошек (+19%).

Рост безвозмездных предложений в категории “Личные вещи” составил 7% по сравнению с прошлой осенью. В данной категории россияне отдавали товары из раздела “Красота и здоровье” (+29%), детские игрушки (+23%), а также часы и украшения (+16%). В октябре 2021 года жители Самары делились товарами категории “Личные вещи” на 16% чаще, чем в прошлом. В рамках данного раздела чаще всего отдавали товары для красоты  и здоровья (+39%), детские игрушки (+67%)  и часы и украшения (+7%).

Теги: Опрос

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