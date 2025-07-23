Самара, в числе 31 города, участвует в фотовыставке «Города Победы» на Арбате в Москве

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В июле Самара в числе 31 города участвует в фотовыставке «Города Победы», которая организована Правительством Москвы совместно с Союзом российских городов и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В экспозиции, размещенной под открытым небом на Арбате, представлена фотография Памятника самолету-штурмовику Ил-2, который считается одним из главных символов трудового подвига жителей областной столицы.



«В годы Великой Отечественной войны Самара – в то время Куйбышев – стала одним из крупнейших тыловых центров, а самолеты Ил-2, которые здесь выпускались тысячами, сегодня считаются настоящей легендой советской авиации и символом трудового подвига авиастроителей. В год 80-летия Великой Победы и Год Защитника Отечества мы с особой гордостью вспоминаем тех, кто воевал и кто трудился на заводах, и выставка, организованная в столице нашей Родины – хорошая возможность объединиться с другими городами, внесших весомый вклад в Великую Победу», - отметил глава города Самара Иван Носков.



Памятник самолету-штурмовику в Самаре был открыт в 1975 году, в 30-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, по инициативе ветеранов Куйбышевского авиационного завода. Это самолет, участвовавший в реальных боях, с размахом крыльев 14,6 метров и возвышающийся над землей на 7 метров. Сегодня около него проходят важные памятные мероприятия, в том числе акция «Лучи Победы».



Выставка объединяет фотографии памятных объектов еще из 30 городов - Магнитогорск, Астрахань, Белгород, Брянск, Нижний Новгород, Великий Новгород, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Казань, Москва, Севастополь и др.



Фотовыставка «Города Победы» открыта в Москве до 31 июля и расположена по адресу: улица Арбат, дом 23.

Фото: администрация Самары