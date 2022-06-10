Самара участвует в голосовании за самый привлекательный город России

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Продолжается голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России в 2022 году на проекте "Город России - национальный выбор".

"Город России" - национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города. Из всех крупных административных центров России жителям предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом.

Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2022 года в 15.00 по московскому времени.

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Фото: администрация Самары