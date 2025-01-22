Самара стала участником пилотного проекта Международного движения по финансовой безопасности

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46 самарских школьников 8 и 10 классов отправились в Москву, где станут первыми участниками пилотного проекта по продвижению культурно-исторического наследия России среди участников Международного движения по финансовой безопасности. Школьники в течение двух дней смогут познакомиться с Международным движением по финансовой безопасности и стать его амбассадорами.

«Самара – один из первых городов России, присоединившийся к Движению. Для школьников занятия по нравственному иммунитету проведут эксперты на базе Сретенской духовной академии. Преподаватели Финансового университета при Правительстве РФ проведут мастер-классы по финансовой безопасности. Благодарю организаторов за представленную самарским школьникам возможность повысить свое финансовое и духовно-нравственное воспитание. В условиях динамично развивающейся экономики нашей молодежи важно изучать стандарты финансовой безопасности. У ребят также будет уникальная возможность познакомиться со столицей, храмами и Сретенской академией в целом», - рассказал глава Самары Иван Носков. (https://t.me/ivan_noskov_samara)

Организаторы подготовили насыщенную программу: лекции и мастер-классы о культурно-историческом наследии и о финансовой разведке, профориентационные игры, обзорные экскурсии по знаковым местам Москвы.

Всего в рамках проекта с января по март запланировано пять выездов в Москву, которые охватят 230 учащихся города из семей военнослужащих.