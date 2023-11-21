Самара присоединится к Всероссийской акции «100 дней до Всемирного фестиваля молодёжи – 2024»

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21 ноября по всей России пройдёт акция «100 дней до Всемирного фестиваля молодёжи - 2024». В этот день во многих регионах страны ключевые объекты сменят подсветку на тематическую. В Самаре таким объектом станет Дворец Спорта им. В.С. Высоцкого. Помимо подсветки на стене здания также будет проецироваться видео с 19:00 до 22:00, посвященное предстоящему Фестивалю.

Кроме Дворца Спорта в Самаре тематическая подсветка украсит телебашню и экраны на склоне Площади Славы.

«До Всемирного фестиваля молодёжи остается совсем немного - ровно через 100 дней наша делегация отправится в Сочи, чтобы стать частью этого грандиозного события. Мы серьёзно готовимся к этому моменту, отбираем кандидатов в волонтёрский корпус Фестиваля, продолжаем набор участников. Именно в Самаре был объявлен старт волонтерской программы Всемирного фестиваля молодежи и открыт мурал, посвященный этому событию. Весь регион ждет ВФМ-2024 и готовится вмести со всем миром встретить самые масштабное молодежное событие следующего года» - сказала руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2023 в Самарской области Юлия Рябева.

Набор участников на Всемирный фестиваль молодёжи – 2024 продолжится до 1 декабря. Чтобы принять участие в Фестивале необходимо подать заявку на сайте fest2024.com. Всемирный фестиваль молодёжи объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

Также у потенциальных участников появилась возможность стать амбассадорами Фестиваля – для этого им необходимо пройти дополнительные конкурсные задания. 500 человек, прошедших отбор, будут создавать атмосферу фестиваля, участвовать в подкастах, закрытых мероприятиях и автограф-сессиях, а также смогут лично познакомиться с почётными гостями, блогерами и артистами Фестиваля.

Напомним, что заявочная кампания по набору волонтёров завершилась 15 ноября, общее число поданных заявок составило 48 225. От Самарской области поступило 1460 заявок, это четвёртый результат по России.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдет в 2024 году в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. На первом заседании Организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко принято решение провести Фестиваль на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи пройдёт в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.