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Донорство - это не больно, не страшно, а главное - важно!



Самара присоединилась ко Всемирному дню донора костного мозга. На стадионе "Самара Арена" прошёл матч команд премьер-лиги - футбольных клубов "Акрон" и "Краснодар". Игру посвятили, в том числе поддержке социально-значимой теме.



Первый пас отдал идейный вдохновитель платформы добрых дел «Огонь жизни», 4-х кратный мировой рекордсмен, марафонец, активно продвигающий тему донорства костного мозга Артём Алискеров.



На территории стадиона был установлен мобильный комплекс заготовки крови. Так, болельщики и гости матча смогли проконсультироваться со специалистами Самарской областной клинической станции переливания крови и сдать одну пробирку для вступления в ряды потенциальных доноров костного мозга.



«Футбол – командная игра. Принцип командности у футбольной аудитории должен сохраняться и за пределами поля. Важно не оставаться в стороне, а объединиться в этом необходимом для спасения жизней начинании», - поделился директор по маркетингу и коммуникациям футбольного клуба «Акрон» Евгений Попов.



Акцию «Я – донор костного мозга» инициировала платформа добрых дел «Огонь жизни» и Благотворительный фонд IMPACT при поддержке ФМБА России и Российского футбольного союза.



" Участие Службы крови в таких мероприятиях позволяет в доступной форме рассказать молодежи и спортивному сообществу о важности донорства крови и костного мозга, а также дать возможность включиться в добровольческую деятельность» - отметила главный внештатный трансфузиолог ПФО, и. о. директора Самарской областной станции переливания крови Елена Кудинова.



Вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга можно в любой будний день на Самарской станции переливания крови. Для этого при себе необходимо иметь оригинал паспорта и СНИЛС. С информацией о том, кто может стать донором костного мозга можно ознакомиться на сайте https://kmdonor.ru.

Фото: минздрав СО