Самара принимает акцию Минобороны "Единство в памяти. Сила в подвиге!"

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12 мая в 11:00 на железнодорожный вокзал Самары прибудет агитпоезд Министерства обороны России.

С 19 апреля по 3 июля проходит масштабная акция "Единство в памяти. Сила в подвиге!" (12+), которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году защитника Отечества, объявленному Президентом России Владимиром Путиным.



Главная задача акции - рассказать о героических ратных буднях и достижениях Вооруженных сил страны, пишет Сова.



Самара станет очередной остановкой агитпоезда. Жители и гости города смогут принять участие в насыщенной интерактивной программе (12+), включающей демонстрацию трофейных образцов вооружения и военной техники.



Поезд представляет собой уникальный передвижной музей. Он состоит из восьми тематических вагонов с экспозициями, где представлены не только образцы техники времен Великой Отечественной войны - танки, гаубицы и пушки, но и современное вооружение. Среди экспонатов - рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны, из которых жители Самарской области смогут больше узнать о своих героических предках.



Также в экспозиции будут представлены боевые знамена воинских частей, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



В составе четыре железнодорожные платформы, на которых размещены образцы трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения СВО. В их числе американские бронетранспортеры M113, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, Roshel Senator производства Канады и Cougar производства США.



Будет работать полевая кухня (12+), палатка мобильного пункта отбора на военную службу по контракту (18+).



Посетители смогут увидеть образцы формы одежды военнослужащих, выставочные стенды Военно-исторического музея ЦВО Самары. Кроме того, запланирована концертная программа с участием творческих коллективов (12+).



Вход для посетителей свободный.