Самара примет участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти»

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С 15 по 18 апреля 2021 года в Южно-Сахалинске состоится торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти». Традиционно мероприятие посвящается старту полевого поискового сезона, а также становится площадкой для обсуждения развития молодежных проектов по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

С 1989 года практически ежегодно в разных городах страны проводятся торжественные мероприятия, получившие названия «Открытие и Закрытие «Вахт Памяти». В 2021 году таким городом стал административный центр Сахалинской области – Южно-Сахалинск. Поисковый сезон прошлого года был сложным, и вместе с тем уникальным. Впервые за 30 лет были проведены масштабные поисковые работы на Сахалине. В рамках торжественного открытия сезона 2021 года участники не только обменяются опытом, но также посетят основные достопримечательности Сахалинского края, в том числе места, связанные с периодом Второй мировой войны.

Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти» запланировано в очном и онлайн-форматах. Интернет-формат будет транслировать мероприятия с открытия для всех желающих в социальных сетях. Очно церемонию открытия планируют посетить порядка 200 представителей общественных объединений в сфере увековечения памяти о погибших при защите Отечества. От Самарской области в Южно-Сахалинск отправится Алеся Фидлер, председатель Самарской региональной общественной организации Центр школьных поисковых отрядов «Высота». «Несмотря на то, что поисковые отряды школьников в Самарской области только начинают работу, я понимаю, насколько важно принимать участие в «Вахте Памяти», – говорит Алеся Фидлер. – Нам есть что позаимствовать у коллег, и есть чем поделиться от себя. С 2019 года мы вместе с директором средней школы №1 п.г.т. Смышляевка Алексеем Лариным и председателем Регионального отделения «Поисковое движение России» Самарской области Евгением Ривкиндом вынашивали идею о создании центра школьных поисковых отрядов. В 2021 году идея приобрела конкретные очертания. И это огромный шаг в патриотическом воспитании ребят. Ведь мы не просто рассказываем о подвигах, мы вовлекаем школьников в активную деятельность, разжигаем в них стремление к преодолению трудностей, желание трудиться, воспитываем честность и гордость за свою Родину».

Важность работы поисковых отрядов неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Хочу сказать спасибо вам за ту святую работу, которую делаете вы и все поисковики. Вы сохраняете память павших героев, зачастую открывая новые имена пропавших без вести. Это наш святой долг. Я рад, что эта работа способствует сохранению исторической правды».

Напомним, что акция «Вахта Памяти» является частью федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Организаторами выступают ФГБУ «Роспатриотцентр» и ООД «Поисковое движение России».

Традиционно во всероссийских мероприятиях, кроме поисковиков, участвуют представители государственных структур и общественных организаций, связанных с поисковой работой, патриотическим воспитанием молодежи, в том числе ветеранские организации и объединения. Частью торжественных мероприятий становятся церемонии передачи личных вещей родственникам. Нередко личные вещи героя находят в одном регионе страны, а потомки солдата проживают совершенно в другом, но и тогда вещи передаются. Это связывает воедино историю и современность – как солдаты, призванные из разных уголков страны, сражались в одних полках, так и сегодня поисковики всей страны делают общее дело.