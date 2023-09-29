Самара поборется за звание лучшего города страны

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В России продолжается голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города страны в 2023 году.

Во всероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор» может принять участие любой желающий. Из всех крупных административных центров страны россиянам с помощью интернет-голосования предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием.

Жители города и области могут проголосовать за Самару на сайте всероссийского проекта - https://город-россии.рф/samara