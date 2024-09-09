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Самара отметила День города: ФОТО

9 сентября 2024 12:15
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Самара отметила День города: ФОТО

В эти выходные Самара отметила свой 438-й День рождения. В связи с праздником запустили бесплатные экскурсионные автобусы, гиды рассказывали об истории нашего города.

Горожане охотно принимали участие в масштабной квест-викторине "Знай историю Самары!"

В субботу и воскресенье в Самаре в Струковском саду проходил Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», работали развлекательные площадки.

Также 8 сентября в Самаре на площади Куйбышева прошел большой концерт, хедлайнерами стали Сергей Трофимов и группа Uma2rman.

 

Фото: Дильдина Светлана

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Теги: В центре внимания Фоторепортажи

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