Самара отмечает День Города: программа на 10 сентября

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В 2023 году Самаре исполняется 437 лет. В честь этого 9 и 10 сентября в городе проходят концерты, выставки, мастер-классы, фестивали, большая книжная ярмарка и салют на площади Куйбышева.

Одно из мероприятий - фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Участники фестиваля – лучшие духовые коллективы из 10 городов России: Астрахани, Белгорода, Екатеринбурга, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Тольятти, Ульяновска, Уфы. Также в Самару приедут музыканты из зарубежных городов: Уральска и Могилева. Вход на все концерты свободный.

В воскресенье, 10 сентября, коллективы будут выступать на территории Струковского сада с 13:00 до 18:00. А с 15:30 до 17:00 — дефиле оркестров в Струковском саду.

Завершится фестиваль выступлением сводного оркестра на площади Куйбышева. В 19:30 на сцену выйдут 500 лучших музыкантов страны.

Также в струковском саду состоится Большая книжная ярмарка в рамках проекта «Литературные таланты России».

13:00 — 15:30 — межрегиональный поэтический турнир;

15:30 — 17:00 — литературно-музыкальный концерт с коллективом «ВолгаФолк Бэнд».

А на площади Куйбышева в выставке товаров и услуг «Сделано в Самаре» примут участие 50 представителей малого и среднего бизнеса города.

Запланировано проведение мастер-классов от предпринимателей, показ дизайнерской одежды, презентация сувенирной продукции, кулинарные поединки, дегустация продукции, гастрономическая кухня, розыгрыши призов.

Кроме того, на площадке будет действовать зона для консультирования, где посетители и участники выставки смогут узнать о действующих в регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса, пишет Другой Город.

Также на площади

На сцену выйдут самарские музыканты: финалисты «Самфеста» группа «Кинемо» и самаро-московский музыкальный проект «Артич».

Также прозвучат песни о Самаре в исполнении народного артиста России Марка Левянта, дуэта Александры Байдачной и Антона Рубана, группы «Незабава» и группы «Вместе».

Кроме этого, выступят заслуженный артист России Сергей Войтенко и Дмитрий Колдун.

Хедлайнер вечера — группа «Чайф».

Начало концерта — в 18:00.

Фейерверки в честь Дня города запустят ориентировочно в 22:00 после окончания концерта «Тебе, любимая Самара».