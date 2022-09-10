Я нашел ошибку
Главные новости:
Карла III официально провозгласили королем Великобритании
Карла III официально провозгласили королем Великобритании
В Самарской области аннулировали 15 охотничьих билетов
В Самарской области аннулировали 15 охотничьих билетов
В объявившем о закрытии в России H&M закончились товары для детей и дома
В объявившем о закрытии в России H&M закончились товары для детей и дома
Названы примерные сроки реконструкции самарского драмтеатра
Названы примерные сроки реконструкции самарского драмтеатра
Самарцам помогут добраться домой после отмечания Дня города
Самарцам помогут добраться домой после отмечания Дня города
Самарец пытался с помощью закладки продать амфетамин
Самарец пытался с помощью закладки продать амфетамин
В темноте в Волжском районе водитель сбил пешехода
В темноте в Волжском районе водитель сбил пешехода
В Самаре по горячим следам задержан грабитель
В Самаре по горячим следам задержан грабитель
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.47
-0.33
EUR 60.86
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Посетителям эколектория зоопарка расскажут о грибах Самарской области
В Самаре проходит традиционный Кубок губернатора Самарской области по КВН
Сотрудники МЧС СО продолжают проводиться уроки по основам безопасности в школах региона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара отмечает День города!

10 сентября 2022 09:55
192
Самара отмечает День города!

В этом году Самара отмечает 436-летие. День города будет наполнен яркими событиями, выступлениями звезд, разнообразными фестивалями - каждый сможет выбрать мероприятие по душе. Праздничные программы, посвящённые Дню города, развернутся на дворовых и общественных территориях, на площадях и набережной, на арт-пространствах и в культурных учреждениях.

Самарцев и гостей города ждут джазовые фестивали, концерты классической музыки, выступления кавер-бэндов, творческих коллективов, эстрадных артистов и другие мероприятия. Центральные события Дня города пройдут 10 и 11 сентября.

10 сентября в 18.00 в амфитеатре склона площади Славы - концерт классической музыки с участием звезд оперной сцены Аиды Гарифуллиной и Алексея Татаринцева, симфонического оркестра Самарской филармонии (дирижер – Михаил Щербаков). Прозвучат классические арии, дуэты и симфонические произведения.

В воскресенье, 11 сентября, в 17.00 на площади Куйбышева состоится патриотический концерт «Мы вместе» и концерт тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». На сцену выйдут Виктория Дайнеко, группа «Корни», группа «Город 312», Сергей Войтенко, Ольга Кормухина, Александр Маршал и группа «Любэ». После завершения концерта небо над Самарой озарит праздничный фейерверк.

Также 11 сентября праздничные концерты и фейерверк пройдут в парке 60-летия Октября и на площади у ДК «Нефтяник». Скачать подробную карту мероприятий на 9-11 сентября можно здесь.

Приглашаем жителей и гостей города на праздничные мероприятия, посвященные Дню города!

 

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
09 сентября 2022, 12:48
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
Как доложили Главе региона представители компании – подрядчика, все работы идут в соответствии с намеченными сроками. Отставаний от графика нет. Строительство
1199
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
09 сентября 2022, 11:41
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки. Транспорт
385
самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
09 сентября 2022, 11:05
Самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
В этом году аграрии региона установили абсолютный рекорд по сбору зерновых. Экономика
388
В центре внимания
Самара отмечает День города!
10 сентября 2022  09:55
Самара отмечает День города!
187
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
9 сентября 2022  12:48
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
1196
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
9 сентября 2022  11:41
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
385
самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
9 сентября 2022  11:05
Самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
388
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
8 сентября 2022  13:07
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
1387
Весь список